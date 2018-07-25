Среда, 25 июля 2018

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями за отказ освободить американского пастора Эндрю Брансона, обвиненного в терроризме. “США введут против Турции жесткие санкции за то, что они так долго удерживают в неволе пастора Эндрю Брансона, великого христианина, семьянина и прекрасного человека, – написал Трамп в твиттере. – Он испытывает ужасные страдания. Это невиновный верующий должен быть немедленно освобожден!”

Вице-президент Майк Пенс также заверил, что американские власти примут меры для освобождения Брансона, и адресовал угрозы президенту Турции Реджепу Эрдогану. “Для президента Эрдогана и турецких властей у меня есть послание от имени президента Соединенных Штатов Америки: освободить пастора Эндрю Брансона сейчас или быть готовым к последствиям”, – сказал Пенс, выступая в Госдепартаменте на мероприятии в защиту религиозных свобод, где присутствовала дочь пастора.

Накануне турецкий суд постановил перевести Брансона из тюрьмы под домашний арест. По сведениям Reuters, американские власти вели с Турцией переговоры о судьбе пастора и ожидали его освобождения.

Брансон работал в Турции более 20 лет. Его арестовали в октябре 2016 года после неудавшегося военного переворота. Год спустя американцу предъявили обвинения в пособничестве перевороту. Ему грозит до 35 лет заключения. Брансон сотрудничал с движением Фетхуллаха Гюлена, которое в Турции признано террористическим. Президент Турции Реджеп Эрдоган увязывал освобождение Брансона с выдачей Гюлена, живущего в эмиграции в США. “У вас тоже есть проповедник, отдайте его нам”, – заявил Эрдоган в сентябре прошлого года в ответ на призыв Вашингтона освободить Брансона.

Комментируя последние угрозы со стороны Трампа, представитель Эрдогана Ибрагим Калын назвал их неприемлемыми. “США должны пересмотреть свой подход и занять конструктивную позицию, чтобы не нанести еще больший ущерб собственным интересам и союзническим отношениям с Турцией”, – говорится в заявлении Калына.

Вечером 15 июля 2016 года группа турецких военных предприняла попытку переворота. К утру следующего дня выступление было подавлено. Погибли сотни путчистов, а также противостоявших им полицейских и гражданских лиц, вышедших на демонстрации против военного переворота. В организации путча Эрдоган обвинил FETÖ – движение Гюлена, объявленное в Турции террористическим.

По подозрениям в причастности к перевороту были арестованы десятки тысяч человек. Неудавшийся путч был использован Эрдоганом как предлог для дальнейшего ужесточения политического режима в стране.