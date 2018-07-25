Среда, 25 июля 2018

Движение “Свободный Идель-Урал”, образованное в марте в Киеве татарскими эмигрантами и представителями эрзянской диаспоры, назвало своей целью получение автономиями Поволжья независимости от России. Заявление движения появилось на его ФБ-странице поздно вечером в среду.

Поводом к выступлению “Свободного Идель-Урала” стало принятие Госдумой закона об отмене обязательного изучения языков национальных автономий в школах. “Этим законодательным актом, – подчеркнули в движении, – Москва не только наносит болезненный удар по культуре и идентичности коренных народов, но и демонстрирует решительность в стремлении окончательно решить “национальный вопрос”. Госдума формально утвердила поставленную Кремлем задачу: превратить всех в русских, а несогласных объявить экстремистами и врагами России”.

Таким образом, отметили активисты, народы Поволжья “фактически лишены возможности реализовывать свои политические и культурные права в составе сегодняшней Российской Федерации”. “Мы вынуждены честно признать: реализация таких прав возможна лишь в собственных национальных государствах, неподконтрольных Кремлю в политической, правоохранительной и гуманитарной сферах”, – говорится в заявлении.

Движение подтвердило, что по-прежнему поддерживает лишь ненасильственные методы борьбы. “Но теперь мы открыто заявляем: наша цель – построение в будущем независимых национальных демократических государств: Эрзяно-Мокшании, Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана”, – провозгласили активисты.

Первоначально “Свободный Идель-Урал” заявлял менее радикальную программу – достижение автономиями Поволжья реального суверенитета с последующим образованием конфедерации, самостоятельно решающей как экономические вопросы, так и задачи внешней политики и обороны.

Об отделении от России при этом открыто не говорилось. Сооснователь движения Рафис Кашапов подчеркивал лишь необходимость возвращения Татарии к Конституции 1992 года, которая закрепляет статус региона как суверенного государства.