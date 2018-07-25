Среда, 25 июля 2018

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя, сообщает армянская служба “Радио Свобода”. Кочарян обвиняется по части 1 статьи Уголовного кодекса Армении (свержение конституционного строя с применением насилия). Ему грозит до 15 лет заключения. Следствие ходатайствует о его аресте.

В интервью телеканалу “Еркир медиа” Кочарян назвал обвинение надуманным и сфабрикованным. “Это очень далеко от действительности и является очевидным политическим преследованием, вендеттой под лозунгом бархатной революции”, – сказал экс-президент.

Кочаряна привлекли к уголовной ответственности за трагедию 1 марта 2008 года, когда в ходе столкновений с силовиками погибли 10 человек, сотни были ранены. После победы Сержа Саргсяна на выборах 19 февраля 2008 года в стране начались массовые акции протеста. 1 марта полицейские напали на манифестантов, ночевавших на площади Свободы в Ереване. Попытка разгона переросла в кровавые столкновения. После этого Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение.

Протесты были организованы сторонниками проигравшего кандидата – первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Среди организаторов манифестаций был нынешний премьер-министр Никол Пашинян. Его осудили на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года Пашинян освободился по амнистии в честь 20-летия независимости Армении.

Помимо экс-президента по “делу 1 марта” проходит бывший министр обороны Микаэл Арутюнян – он заочно арестован и объявлен в розыск. В качестве свидетеля в четверг был допрошен генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, в 2008 году занимавший должность начальника Ереванского гарнизона.