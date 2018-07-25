Среда, 25 июля 2018

У здания американского посольства в Пекине произошел взрыв небольшой мощности. Как сообщает CNN со ссылкой на представителя посольство, около 13 часов по местному времени мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство на улице около посольства; кроме самого преступника никто не пострадал.

Пекинская полиция сообщила, что взрыв устроил 26-летний уроженец Внутренней Монголии по фамилии Цзян. Согласно официальному сообщению, взрывом ему повредило руку, он госпитализирован.

Представитель китайского МИДа заявил, что речь идет об “отдельном инциденте”, на который китайская полиция “отреагировала вовремя и подобающим образом”.

Китайские государственные СМИ, в частности газета Global Times, сообщали, что около 11 часов утра у посольства задержали женщину, которая облилась бензином и совершила попытку самосожжения.

В соцсетях появились видеоролики с места происшествия: улица окутана дымом.