Четверг, 26 июля 2018

США, возможно, готовятся уже в начале августа нанести бомбовый удар по ядерным объектам Ирана, а Австралия будет привлечена для помощи в установлении целей. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в австралийском правительстве.

Из других членов “Пяти глаз” (альянса спецслужб пяти англосаксонских государств) подобную разведывательную работу будет вести и Великобритания. Оставшиеся двое членов альянса – Канада и Новая Зеландия – в операции США, как сообщается, не участвуют.

Один из источников издания подчеркнул, что речь идет именно о разведке Австралией наземных целей, но не о непосредственном участии в бомбардировках.

К работе могут быть привлечены специалисты военной базы Пайн-Гэп близ города Элис-Спрингс, Северная территория, откуда запускаются американские спутники слежения, а также малоизвестной спецслужбы – Австралийской организации геопространственной разведки.

Между тем премьер-министр страны Малькольм Тёрнбулл утром в пятницу отметил, что нет никаких причин подозревать США в подготовке военной операции.

22 июля президент Ирана Хасан Роухани предупредил президента США Дональда Трампа, что война Соединенных Штатов с Ираном станет “матерью всех войн”, и предостерег американского лидера от того, чтобы “играть с хвостом льва”.

В ответ Трамп на другой день призвал Роухани “никогда, никогда не угрожать” Соединенным Штатам, пригрозив, что в противном случае Тегеран ждут последствия, “с которыми почти никто не сталкивался в истории”. “Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова насилия и смерти. Будьте осторожны”, – написал президент США в твиттере.

Во вторник Трамп заверил, что готов заключить “настоящую сделку”, касающуюся ядерной программы Ирана.

8 мая Трамп объявил о выходе США из ранее заключенной ядерной сделки, а через четыре дня истек срок моратория на санкции против энергетического сектора Ирана. 4 ноября они вновь вступят в силу. К этому сроку Вашингтон требует от иностранных компаний прекратить закупки иранской нефти.

В начале июля Роухани пригрозил перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив для всех стран-экспортеров Персидского залива, если США введут в отношении Тегерана нефтяное эмбарго. 21 июля эту идею поддержал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.