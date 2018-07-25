Среда, 25 июля 2018

По делу о пытках заключенного Евгения Макарова в ИК-1 общего режима в Ярославле задержан седьмой подозреваемый – младший инспектор колонии Дмитрий Соловьев. Об этом сообщил ТАСС.

Почти сразу же после этого Интерфакс передал, что Заволжский райсуд Ярославля арестовал Соловьева.

В среду судьи этого же суда отправили в СИЗО пятерых фигурантов дела: сотрудников отдела безопасности ИК-1 Сергея Драчева, Максима Яблокова и Алексея Бровкина, замначальника оперативного отдела Сергея Ефремова и заместителя дежурного Игоря Богданова.

Между тем суд об аресте замначальника ИК-1 по воспитательной работе Ивана Калашникова отложили, продлив фсиновцу срок задержания еще на трое суток. Как пояснялось, Калашникову еще не предъявили обвинение и СКР намерен собрать дополнительные доказательства.

Яблоков и Ефремов написали явки с повинной. Вину признал и Драчев. Между тем Богданов и Бровкин от дачи показаний отказываются.

Сообщалось, что пока арестованных поместят в СИЗО-1 “Коровники” в областном центре. Однако публикации СМИ позволяют заключить, что в дальнейшем планируется их перевод в Москву. 24 июля по инициативе председателя СКР Александра Бастрыкина дело передали из регионального главка ведомства в центральный аппарат.

20 июля “Новая” опубликовала видеозапись избиения Макарова, совершенного 29 июня 2017 года в воспитательном классе колонии. Запись осталась на видеорегистраторе одного из фсиновцев. На видео несколько силовиков прижимают лежащего Макарова к столу и одновременно бьют его кулаками и резиновыми дубинками. Затем с заключенного снимают трусы, ставят на колени и заставляют его извиниться за то, что он якобы назвал одного из тюремщиков “рыжей псиной”. В ходе пыток Макарову угрожают “засунуть торпеду” в задний проход.

После пыток пострадавший не мог самостоятельно передвигаться и ходил под себя.

Позже 20-го числа СКР объявил об открытии дела. Оно расследуется по пункту “а” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). За такое преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии.

Ведомство также заверило, что в ходе следствия даст правовую оценку действиям (бездействию) администрации ИК-1 и чиновников областного УФСИН, отвечающих за порядок в местах лишения свободы.

В ИК-1 и областном УФСИН прошли обыски с выемками документов. 17 сотрудников колонии в связи с возбуждением дела были отстранены от работы. Позже в ИК-1 прибыли с проверкой чиновники центрального аппарата СКР и силовики из управления “М” ФСБ, курирующего в частности деятельность ФСИН.

Также СКР начал доследственную проверку в отношении своего бывшего сотрудника Родиона Свирского, который год назад отказал в возбуждении дела по факту пыток Макарова. Отказное постановление было заверено подписью замначальника отдела ведомства по Заволжскому району Ярославля подполковника юстиции Антона Морозова, однако о проверке его действий не сообщалось. Свирский уволился из СКР в ноябре 2017 года.

Всего в избиении Макарова участвовали либо присутствовали при нем почти 20 фсиновцев. СКР, сообщая в понедельник о задержании шестерых фигурантов, дал понять, сообщал, что ведется работа для задержания и других подозреваемых.

Между тем тогда же, 23 июля, стало известно, что адвокат “Общественного вердикта” Ирина Бирюкова, представляющая интересы Макарова, выехала из России и из-за границы обратилась к властям с ходатайством о предоставлении государственной защиты ей и ее семье. Ярославский главк СКР начал доследственную проверку по факту угроз юристу со стороны некоторых из участников пыток Макарова. Проверка ведется на предмет наличия в действиях силовиков состава части 1 статьи 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), предусматривающей до 2 лет колонии.