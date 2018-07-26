Четверг, 26 июля 2018

Четверо американских сенаторов – республиканцы Джон Маккейн и Кори Гарднер и демократы Тим Кейн и Джек Рид – внесли в Конгресс законопроект, допускающий выход США из НАТО только при условии одобрения такого решения двумя третями состава Сената. Об этом в четверг сообщила The Washington Post.

Таким образом сенаторы хотят исключить возможность единоличного принятия решения о выходе из НАТО президентом США.

Документ был подготовлен после прошедшей 16 июля в Хельсинки встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным. После этой встречи Трамп подвергся в своей стране резкой критике. В частности, президента обвинили в предательстве интересов США, отметив, что он выразил недоверие спецслужбам своей страны и во всем подыграл Путину.

“К сожалению, неуважение, проявленное президентом Трампом к нашим ближайшим союзникам, посеяло сомнение в приверженности Америки трансатлантическому сотрудничеству, – заметил в четверг Маккейн. – Этот законопроект крайне необходим, чтобы никакой президент не мог вывести Соединенные Штаты из НАТО без требуемого Конституцией одобрения Сената”.

Между тем, отмечается в публикации, если для вступления США в какие бы то ни было альянсы сейчас требуется одобрение двух третей состава Сената, то вопрос выхода из договоров Конституцией никак не урегулирован. В свою очередь, Устав НАТО оставляет конкретные механизмы принятия решений о выходе из альянса на усмотрение самих стран-членов.