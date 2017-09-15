Четверг, 26 июля 2018

Статья

Год от года расти

Нет, президент не участвует в обсуждении пенсионной реформы, все вопросы к Медведеву и его министрам. А что обещал, пока живой и сидит в Кремле, не повышать возраст выхода на пенсию, так это ж когда было. С тех пор столько всего изменилось, включая “демографию, уровень развития экономики, международную конъюнктуру”…

Илья Мильштейн

18.06.2018

Статья

Поклонский уклон

“Украинизация” российской политики. Это сказал один из главных шутов путинской пропаганды Владимир Соловьев, одним из первых учуявших небывалое: депутаты Госдумы, призванные как один сплачиваться под знаменем патриотизма и единомыслия, оскорбляют друг друга и спорят. И о чем! О “Матильде”!

Виталий Портников

15.09.2017

Единоросы бунтуют.

Это теперь происходит чуть ли не ежедневно и повсеместно, надо бы привыкнуть, но не получается. Сама фраза вызывает оторопь и чувство протеста, словно нам какой-то нелепый фокус показывают и не объясняют, в чем наколка. Почему единоросы – и вдруг бунтуют, причем против руководства своей правящей партии? Немыслимое словосочетание. Типа оксюморон.

Тем не менее все очень всерьез, и причина известна. Солидарно с подавляющим большинством россиян отдельные представители ЕР выступают против пенсионной реформы. Собственно, реформа эта многим не нравится, начиная с президента, которого не устраивает ни один из ее вариантов. Однако и он, как видно, бессилен что-либо изменить, и антинародный законопроект о повышении пенсионного возраста, уже принятый в первом чтении, надвигается на Россию неотвратимо.

Бунтуют единоросы, как правило, дисциплинированно и тихо.

Заседающие в Думе в массе своей голосуют как надо, то есть за ограбление трудящихся, но далеко не все делают это с удовольствием или злорадством по отношению к соотечественникам. Замечено, что некоторые из голосующих нажимают на кнопки, почти не скрывая огорчения, и ходят слухи, что иные депутаты у себя на кухнях, верандах, террасах и в райских садах тяжко вздыхают, вспоминая что-то печальное. Поговаривают, что именно эту реформу. Впрочем, с точностью ничего утверждать нельзя, а настоящую правду узнают историки, знакомясь с прослушками расшифрованных вздохов из рассекреченных архивов ФСБ РФ.

Зафиксированы и случаи дисциплинированных тихих открытых бунтов.

Непосредственно в нижней палате такой мятеж учинил депутат Железняк, и это полноценная сенсация. Поскольку до сих пор считалось, что соавтор закона подлецов принадлежит к той породе людей, которые поддержат любую пакость, при условии что ее продвигает высшее начальство. А в том, что пенсионный законопроект, как бы отвергая его и сетуя на несовершенство мира и необходимость пополнять казну, продвигает лично Владимир Владимирович, сомнений нет ни малейших. Но Железняка это сегодня не останавливает, и он, прогуляв историческое заседание Думы, молча подает в отставку с поста замсекретаря генсовета ЕР. Имеется, конечно, предположение, что бунтовщик не сработался с назначенным осенью прошлого года секретарем генсовета Турчаком и решил таким способом заявить о себе, но все равно его демарш следует признать событием из ряда вон выходящим. Люди, ему подобные, обычно из ряда вон по своей воле не выходят.

В том же духе, но еще тише, в силу отдаленности от столицы, бунтуют провинциальные единоросы. Тише, но и решительней, ибо они, худого слова не говоря или кратко высказавшись на заданную тему, просто сдают партбилеты. Объясняя это решение тем обстоятельством, что перед избирателями стыдно и вообще неохота “пачкаться о навоз”. В небольших городах и селах к таким мыслям народные избранники, по-видимому, приходят скорее, чем в Москве, поскольку отчитываться перед россиянами им нужно прямо на месте, глаза в глаза. Да и о том, чем столичное законотворчество обернется для их малой родины, где работы нет и для молодых, а пожилые часто не успевают выйти на пенсию, они знают гораздо лучше президента и его министров. Или не хуже как минимум. Только для высшего начальства возрастной секвестр является средством уменьшения казенных расходов за счет населения, для того и задуман, а им земляков жалко.

Наконец, в череде бунтов осторожных отметим и случай небывалый. Натуральное восстание. Когда депутат от правящей партии, к тому же глава думской комиссии, сперва звонко афиширует свое желание голосовать против. Потом так и поступает, мимоходом сообщая о том, что готовит, понимаете ли, персональные поправки к нашумевшему законопроекту. Сейчас же, говорит, не 37-й год. Значит, сидим, прибавляет, с помощниками, разрабатываем, вносим предложения и ничего не боимся. Да и чего ей бояться, если она “голосует по совести и старается выполнять свою работу по совести”.

Разумеется, речь идет о Наталье Поклонской. Естественно, ей за такие слова и дела товарищи по фракции во главе с Неверовым грозят исключением и советуют сдать мандат, но вряд ли дождутся. Крымскому депутату устраивают обструкцию, срывая заседание возглавляемой ею комиссии, а она лишь плечами пожимает и обещает нажаловаться спикеру. В итоге Наталья предстает истинным героем, особенно на фоне своих рептильных партайгеноссен, и мы уже догадываемся, что за народ и его сакральное право на отдых против зажравшихся равнодушных депутатов она будет сражаться так же непреклонно, как за царя против Матильды. И не исключено, что с большим успехом, нежели в прошлый раз.

Во-первых, потому что отложенный на осень законопроект вызывает реальное отторжение у десятков миллионов наших граждан. Во-вторых, несогласными с ним, оценивая последствия его принятия, уже оказываются люди, которые еще вчера поддерживали руководство буквально во всем – и в центре, и на местах. А главное, к русскому бунту, осмысленному и робкому, теперь еще присоединяется украинский, беспощадный в своем упорстве. И если на кого и стоит надеяться завтрашним российским пенсионерам, то вот на это чудо, приплывшее к ним из Крыма и по разным поводам устраивающее майдан. Одинокий, да, вроде пикета, но очень громкий и сам по себе символизирующий некие перемены в замороченной стране, где дошло до того, что даже единоросы бунтуют.