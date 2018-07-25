Среда, 25 июля 2018

Судья Мосгорсуда Андрей Суворов приговорил бывшего замначальника управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова к пяти годам строгого режима с лишением специального звания полковника юстиции и штрафом 32 миллиона рублей по делу о получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Об этом сообщает Интерфакс.

Ламонов признан виновным по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Он получил срок ниже нижнего предела, поскольку признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Процесс прошел в особом порядке.

Как передает агентство “Москва”, прокурор Игорь Потапов запрашивал для подсудимого шесть лет строгого режима, что также ниже нижнего восьмилетнего предела. Потапов настаивал на назначении Ламонову еще одного дополнительного наказания – лишения права занимать после освобождения должности в государственных структурах. Однако такое наказание Суворов назначать не стал.

Разбирательство проводилось в закрытом режиме. Такое решение обосновывали присутствием в деле неких засекреченных документов. Публику и прессу допустили лишь на оглашение приговора.

Следствие вела ФСБ. Согласно фабуле дела, как ее передает Интерфакс, Ламонов получил от бизнесмена Олега Шейхаметова взятку за содействие в освобождении из СИЗО и смягчении приговора арестованному Андрею Кочуйкову (Итальянцу) – подручному Шакро. Кочуйков был отправлен в СИЗО за участие в перестрелке, произошедшей у столичного ресторана Elements в декабре 2015 года. Общая сумма взятки составляла 500 тысяч долларов; эти деньги были разделены между несколькими чиновниками СКР. Ламонов, как утверждается, получил эквивалент 32 миллионов рублей, которые ему теперь назначили в качестве штрафа.

Между тем агентство “Москва” называет посредником в передаче взятки не Шейхаметова, а другого бизнесмена – Дмитрия Смычковского.

Ламонов был задержан и арестован в июле 2016 года одновременно с начальником УСБ СКР Михаилом Максименко и первым замначальника столичного главка ведомства Денисом Никандровым. Никандров, так же как и Ламонов, признал вину и пошел на сделку с прокуратурой. Суд над этим фигурантом еще не начинался.

С самого Ламонова, как сообщали СМИ в январе нынешнего года, одно из обвинений сняли. Однако достоверность этих сведений вызывает сомнения, поскольку речь шла как раз об обвинении во взятке от Шакро. Адвокат арестованного информацию не комментировала.

Между тем Максименко признать вину отказался. В апреле нынешнего года его осудили к 13 годам строгого режима со штрафом 165 миллионов рублей.

В конце декабря 2017-го по подозрению во взятках от Шакро был задержан и арестован бывший начальник управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко. Он ушел из следственного ведомства как раз летом 2016 года и далее работал в некоей структуре “Роснефти”.

На прошлой неделе по этому же делу был арестован уволенный несколько раньше начальник столичного главка СКР Александр Дрыманов. ФСБ давно пыталась привлечь чиновника по делу, однако председатель СКР Александр Бастрыкин не давал на это санкции, которая была необходима, пока Дрыманов занимал свою должность. Чиновника задержали лишь после увольнения.

Шакро Молодой в марте получил 9 лет 10 месяцев строгого режима по делу о вымогательстве.