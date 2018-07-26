Порядок приобретения квартиры на вторичном рынке
Покупка недвижимости на вторичном рынке имеет определенные нюансы. Рассмотрим основные этапы, с которыми сталкивается покупатель.
Выбор и осмотр недвижимости
Первый этап – это определение требований к недвижимости и ее выбор. Проще всего знакомиться с доступными вариантами через интернет. Например, если вы хотите купить двухкомнатную квартиру в Благовещенске, на сайте агентства можно сравнивать характеристики жилья от собственников.
Основные факторы, учитываемые покупателями при выборе квартиры:
- стоимость и месторасположение;
- этажность (особенно ценятся средние этажи);
- транспортная доступность и др.
Эти характеристики обычно даются в описании объекта. Чтобы полностью оценить состояние квартиры и понять, насколько она вам подходит, нужно лично ее осмотреть. Это второй этап.
На осмотр лучше выезжать со специалистом, он поможет составить объективное мнение о недвижимости и сделать правильный выбор. По возможности обращайтесь в крупное агентство, предлагающее услуги опытных риелторов. И пусть за услуги придется заплатить, но помощь специалистов всегда оправдывается.
Заранее составьте список вопросов, которые зададите продавцу. Кстати, риелтор умеет торговаться, это еще один довод в пользу обращения в агентство (большинство продавцов готовы к скидке).
Ответственный этап – проверка квартиры
У «вторички» масса плюсов: большой выбор, доступная цена, возможность моментального заселения и оформления собственности. Но есть и серьезный нюанс – это история. Перед сделкой объект необходимо тщательно проверять на юридическую чистоту, чтобы в будущем не возникло сложностей.
Проверку лучше опять же поручить специалисту. Нужно запросить техническую документацию, чтобы убедиться, что имеющаяся планировка узаконена (иначе столкнетесь с трудностями при регистрации прав собственности). Также юристы проверяют массу другой информации:
- прописаны ли в квартире лица, служащие в армии;
- есть ли в числе собственников лица, не достигшие совершеннолетия;
- может ли кто-то еще претендовать на жилье и пр.
Убедившись, что объект абсолютно чист, можно заключать сделку. Есть несколько способов расчета: наличные, ипотека, перевод на банковский счет и пр. Далее необходимо оформить право собственности и выполнить другие формальности, в зависимости от индивидуальных факторов (например, если жилье приобреталось в ипотеку, покупателю нужно сдать соответствующие документы в банк).
Подробнее по вопросам покупки квартиры консультируйтесь со специалистами агентства недвижимости.