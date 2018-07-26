Четверг, 26 июля 2018

Покупка недвижимости на вторичном рынке имеет определенные нюансы. Рассмотрим основные этапы, с которыми сталкивается покупатель.

Выбор и осмотр недвижимости

Первый этап – это определение требований к недвижимости и ее выбор. Проще всего знакомиться с доступными вариантами через интернет. Например, если вы хотите купить двухкомнатную квартиру в Благовещенске, на сайте агентства можно сравнивать характеристики жилья от собственников.

Основные факторы, учитываемые покупателями при выборе квартиры:

стоимость и месторасположение;

этажность (особенно ценятся средние этажи);

транспортная доступность и др.

Эти характеристики обычно даются в описании объекта. Чтобы полностью оценить состояние квартиры и понять, насколько она вам подходит, нужно лично ее осмотреть. Это второй этап.

На осмотр лучше выезжать со специалистом, он поможет составить объективное мнение о недвижимости и сделать правильный выбор. По возможности обращайтесь в крупное агентство, предлагающее услуги опытных риелторов. И пусть за услуги придется заплатить, но помощь специалистов всегда оправдывается.

Заранее составьте список вопросов, которые зададите продавцу. Кстати, риелтор умеет торговаться, это еще один довод в пользу обращения в агентство (большинство продавцов готовы к скидке).

Ответственный этап – проверка квартиры

У «вторички» масса плюсов: большой выбор, доступная цена, возможность моментального заселения и оформления собственности. Но есть и серьезный нюанс – это история. Перед сделкой объект необходимо тщательно проверять на юридическую чистоту, чтобы в будущем не возникло сложностей.

Проверку лучше опять же поручить специалисту. Нужно запросить техническую документацию, чтобы убедиться, что имеющаяся планировка узаконена (иначе столкнетесь с трудностями при регистрации прав собственности). Также юристы проверяют массу другой информации:

прописаны ли в квартире лица, служащие в армии;

есть ли в числе собственников лица, не достигшие совершеннолетия;

может ли кто-то еще претендовать на жилье и пр.

Убедившись, что объект абсолютно чист, можно заключать сделку. Есть несколько способов расчета: наличные, ипотека, перевод на банковский счет и пр. Далее необходимо оформить право собственности и выполнить другие формальности, в зависимости от индивидуальных факторов (например, если жилье приобреталось в ипотеку, покупателю нужно сдать соответствующие документы в банк).

Подробнее по вопросам покупки квартиры консультируйтесь со специалистами агентства недвижимости.