Среда, 25 июля 2018

США и ЕС договорились о постепенной отмене всех торговых барьеров, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Вашингтоне с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Как передает Reuters, США не будут вводить 20-процентные пошлины на импорт европейских автомобилей – Юнкер назвал это серьезной уступкой. Евросоюз, в свою очередь, воздержится от ответных мер и увеличит импорт американской сои, сжиженного природного газа и ряда других товаров.

Стороны продолжат переговоры и не будут пока вводить новых торговых ограничений, подчеркнул Юнкер. По словам Трампа, цель этого процесса – создание трансатлантической зоны свободной торговли. “Мы договорились работать над установлением нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары, не относящиеся к автомобилестроению”, – заявил Трамп. “Быстро достигнут прорыв, который никто не считал возможным”, – написал он в твиттере.

Торговые отношения США и Евросоюза обострились весной этого года. С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные – на импорт алюминия. Месяц спустя ЕС резко повысил тарифы на ввоз ряда продуктов питания, виски, табачных изделий, одежды и других американских товаров. Трамп пригрозил введением пошлин на автомобили – годовой объем их импорта составляет почти 50 миллиардов долларов. Евросоюз, в свою очередь, готовил ответное повышение тарифов на общую сумму 20 миллиардов долларов.

В связи с угрозой затяжной торговой войны Минсельхоз США разработал долгосрочный план поддержки фермеров.