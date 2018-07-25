Среда, 25 июля 2018

В Москве по делу о мошенничестве задержаны гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский и главный юрист предприятия Екатерина Аверьянова, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как ожидается, в четверг будет подано ходатайство об их аресте.

Накануне СКР сообщил, что дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) “по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой “Третьяков и партнеры” на сумму 330 миллионов рублей”. Фигурантам грозит до 10 лет колонии.

В среду Лемешевский подал в отставку, его обязанности временно исполняет зам по безопасности Харун Карчаев.

Научно-прозводственное обединение им. Лавочкина, производящее космические аппараты, входит в состав госкорпорации “Роскосмос”. На предприятии прошли обыски.

В “Роскосмосе” добавили, что по указанию гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина до 3 августа “проводится проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности”, ее материалы направят следствию. Руководство “Роскосмоса” оказывало содействие СКР и прокуратуре на стадии доследственной проверки и оказывает его сейчас, заверяют в госкорпорации. Рогозин также поручил проводить ежегодную аттестацию руководителей предприятий госкорпорации и отрасли в целом.

Это второе за месяц уголовное дело, возбужденное в связи с деятельностью “Роскосмоса”. На прошлой неделе был арестован 74-летний Виктор Кудрявцев – ведущий научный сотрудник Центрального НИИ машиностроения – головной научной организации госкорпорации. ТАСС сообщало, что по делу также арестован второй фигурант – о его личности ничего не известно.

По разным данным, фигурантам дела вменяется статья 275 (государственная измена; от 12 до 20 лет колонии) или 283 УК (разглашение государственной тайны; до 7 лет). Как утверждается, они передали некоей стране НАТО “закрытую информацию о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов”.