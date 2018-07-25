Среда, 25 июля 2018

С каждым годом растаявшие льды Арктики поглощают все больше тепла, вследствие чего тундра покрывается травой быстрыми темпами.

Как сообщает портал о развитии Арктики, по мнению сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований, Арктика сейчас переживает новую климатическую фазу. Те льды, которые в процессе таяния снега потемнели, начали поглощать все больше и больше солнечного тепла и радиации, вследствие чего температура окружающей среды повысилась, и образовался новый зеленый покров в тундре.

Начиная с 2006 года, отчеты о состоянии окружающей среды в Арктике выпускаются каждый год. В них есть достаточно информации об изменениях в атмосфере, льдах и водах Северного Ледовитого океана, а также в Арктике и Гренландии. В этом году в данный отчет была добавлена новая отрасль исследований, которая отвечает за количество парниковых газов, ультрафиолетовое излучение и за происходящие в морских водах химические реакции. Но пока что, в Артике не обойтись без Ареометр для спирта АСП-3 0-40.

Все данные, которые были получены за прошедший период, говорят о том, что изменения в регионе, которые произошли в результате глобального потепления, не благоприятно влияют на климат и окружающий мир. Начиная с 2000 года, площадь льдов, покрывающих Гренландию, сократилась практически на пятьсот тридцать квадратных миль. В течение последних пяти лет в Северном ледовитом океане толщина льда была рекордно низкой за всю историю исследований этой территории. Два года подряд в трех основных арктических проливах в летний период не наблюдалось затруднительного положения для прохождения судов. Такого раньше никогда не наблюдалось. Все это говорит о том, что температура воздуха здесь за последнее время повысилась. Скорее всего, с каждым годом таяние льдов будет происходить все с больше скоростью, а эффект глобального потепления будет становиться все больше и больше, так как площадь светоотражающей территории с каждым годом стремительно сокращается. Из-за того, что температура в этой местности увеличивается, появляется все больше тундровой растительности, которая вытесняет с привычных мест различных обитателей морской и наземной экосистемы.