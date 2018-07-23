Понедельник, 23 июля 2018

Председатель Высшего политического совета йеменских хуситов Махди аль-Машат в обращении к Владимиру Путину попросил его остановить войну в стране. Обращение опубликовало хуситское информагенство SABA. С аналогичной просьбой он обратился также к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Лидер шиитской (хуситской) группировки “Ансар Аллах” выразил надежду, что Россия сыграет важную роль в “прекращении агрессии” саудовской коалиции в Йемене и снятии блокады со страны. Действия Саудовской Аравии и ее союзников в Йемене направлены на “распространение хаоса” в стране “на пользу западным проектам и, в частности, американцам”, подчеркивает Махди.

Махди отметил, что наступление саудитов на удерживаемый хуситами портовый город Ходейда на западном побережье Йемена – это “часть заговора против Йемена и стран региона с целью ужесточить контроль над островами, портами и жизненно важными судоходными проливами в мире”.

Саудовская коалиция с 13 июня ведет операцию по захвату города Ходейда на Красном море, уточняет “Радио Свобода”. Повстанцы уже отступили из городского аэропорта, в последние дни идут бои за жилые кварталы, портовые верфи и склады.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Иордания, Марокко, Малайзия, Сенегал и Судан ведут боевые действия в Йемене с весны 2015 года. Также была введена полная воздушная и морская блокада Йемена. Арабская коалиция вторглась в страну под предлогом противодействия скрытой интервенции и распространению влияния Ирана. Хуситы в ответ обстреливали территорию Саудовской Аравии ракетами.

Одновременно в стране с 2014 года продолжается гражданская война между хуситами и сторонниками международного признанного президента Абд-Раббу Мансура Хади, поддерживаемого саудовской коалицией. “Ансар Аллах” по-прежнему контролирует большую часть территории страны.