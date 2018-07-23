Понедельник, 23 июля 2018

Окончательный проект военного бюджета США предусматривает продолжение запрета на сотрудничество с Москвой в оборонной сфере. Об этом заявил председатель комитета во вопросами вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Мак Торнберри, передает CNN.

Пентагону в 2019 году планируется выделить 717 миллиардов долларов – это самый крупный годовой военный бюджет в истории Штатов. Из них 250 миллионов потратят на поставку Украине летального оружия. 6,3 миллиарда долларов пойдут на финансирование Европейской оборонной инициативы, в том числе на покрытие расходов, связаных с увеличением численности американского военного контингента в Европе. По словам Торнберри, выделение средств на европейскую оборону должно “успокоить американских союзников и партнеров и сдержать российскую агрессию”.

Конгресс также одобрил просьбу администрации Дональда Трампа профинансировать разработку новой баллистической ракеты с зарядом малой мощности для сдерживания Москвы.

В случае принятия оборонный законопроект наделит президента Трампа правом отменять санкции за обслуживание ранее приобретенного другими странами российского военного оборудования. На закупку нового оружия и другого военного оснащения у Москвы право отмены ограничений не распространяется. Американские санкции могут затронуть Турцию: Анкара находится в процессе покупки у Москвы комплексов ПВО С-400.

Законопроект предусматривает введение ряда ограничений против Китая, а также усиление военного партнерства с другими странами региона – в частности, непризнанным Тайванем. Предлагается запретить американским государственным ведомствам и компаниям, получающим от них заказы, сотрудничать с китайскими телекоммуникационными компаниями ZTE и Huawei, связанными с Компартией КНР и разведкой страны.

Центральным вопросом саммита НАТО, прошедшего 11-12 июля в Брюсселе, было финансирование альянса – Трамп настаивал, что европейские союзники – в первую очередь, Германия, выделяют на оборону недостаточно средств. Он угрожал сократить американское военное присутствие в Европе. По итогам саммита, как заявил Трамп, союзники США согласились дополнительно выделить на нужды военного блока 33 миллиарда долларов. Участники саммита утвердили инциативу “Четыре тридцатки”, предусматривающую выделение для обороны Европы 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиационных эскадрилий, которые бы при необходимости развернулись в течение 30 дней.