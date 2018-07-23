Понедельник, 23 июля 2018

В Париже покончила с собой соосновательница международного женского движения FEMEN гражданка Украины 31-летняя Оксана Шачко, сообщает Би-Би-Си. Смерть активистки подтвердили ее соратницы Александра Шевченко и Инна Шевченко.

По словам Александры Шевченко, тоже живущей в Париже, тело Шачко нашли в ее квартире в понедельник. Точная дата смерти активистки неизвестна – ее должна определить судмедэкспертиза. Она оставила предсмертную записку на английском языке: “Вы все – фейк”. Как именно образом Шачко свела счеты с жизнью, не уточняется.

Последний раз Шачко видели живой 20 июля. До этого она уже пыталась совешить суицид.

Движение FEMEN, основанное Шачко, Александрой Шевченко и Анной Гуцол, начало действовать в Киеве в 2008 году. Оно известно эпатажными акциями против насилия и сексуальной эксплуатации женщин, в защиту свободы слова, которые активистки как правило проводят с обнаженной грудью. Участницы FEMEN протестовали против режимов Виктора Януковича и Владимира Путина, российской агрессии в отношении Украины. Кроме Киева и других украинских городов акции FEMEN проходили в странах ЕС, а также в Нью-Йорке, Минске и Стамбуле.

В 2013 году после ряда нападений несколько участниц движения, в том числе Шачко, эмигрировали во Францию. Шачко получила политубежище, жила в Париже и занималась живописью.