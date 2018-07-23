Понедельник, 23 июля 2018

…над нашими чертежами, схемами, формулами разработок гиперзвукового оружия уже зловредно улыбаются где-то в Пентагоне американские спецы… уже ясно, что это можно расценивать как серьезнейший удар по нашей обороноспособности. Теперь под подозрением ученый ЦНИИмаша Виктор Викторович Кудрявцев. Он был поднят в 5 часов утра в прошлую пятницу из теплой постельки, быстро одет. Ему сунули в нос ордер на арест и отвезли в Лефортово, где он, конечно, пытается доказывать, что он невиновен… оказывается, научный патриотизм быстро тает, когда в крысиных глазах жадюги-ученого, допущенного до уникальных секретов, мелькают доллары… Предательство такого масштаба, конечно, имеет очень хорошую цену. Если факты измены подтвердятся, то Кудрявцев должен признаться, что наверняка думал о своем благополучном состоянии вдали от России – возможно, на каком-нибудь благостном американском ранчо.

Виктор Баранец, военный журналист, полковник в отставке

Академика Сахарова арестовали в МГУ в 15.22… Через час его мускулистое тело… висело на дыбе в бетонном подвале Лубянки… Сахарова допрашивал знаменитый Хват – живая легенда МГБ… следователь по делу зловещего вредителя Вавилова, посвятившего свою жизнь выведению “быстрой спорыньи” и заразившего ею кубанскую пшеницу…

– Знаешь, Сахаров, я люблю работать с учеными… Я и сейчас умных людей по запаху отличаю. Вот ты, например, – Хват понюхал блестящие от пота ягодицы академика, – тоже умный. Да и Вавилов был умный. И Виноградов. И Вовси. И Пропп. И тем обиднее мне, Сахаров. Тем больнее… Сколько ты получал в университете?

- Шесть… ты… тысяч… – прохрипел Сахаров.

- Шесть тысяч, – кивнул Хват. – И пять в конверте, как академик. Одиннадцать штук. Не хуй собачий. И чем же отплатил академик Сахаров советскому народу за такую охуительную зарплату?

Владимир Сорокин. “Голубое сало”