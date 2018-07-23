Понедельник, 23 июля 2018

Коллегия верховного суда аннексированного Крыма в составе Михаила Соболюка (председательствующий), Алексея Последова и Виктора Зинькова подтвердила срок восемь лет общего режима, назначенный “украинскому диверсанту” Геннадию Лимешко. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

Приговор 25-летнему Лимешко вынес 10 мая судья подконтрольного России Судакского горсуда Евгений Рыков. Он объявил подсудимого виновным по частям 2 статей 222 (незаконный оборот оружия в составе группы лиц по предварительному сговору), 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору) и 223.1 российского УК (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы). Какова была фабула дела в окончательной редакции обвинения, неизвестно.

Лимешко полностью признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке. Весь процесс прошел в одно заседание, которое заняло меньше двух часов.

Смягчающим обстоятельством судья Рыков назвал наличие у Лимешко ребенка в возрасте около 1 года. Отягчающим обстоятельством был объявлен “политический мотив преступления” – “ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России”.

Как сообщил во вторник на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк, политзек заключил неформальное досудебное соглашение, однако документально оно зафиксировано так и не было.

Апелляционную жалобу на приговор подала адвокат по назначению Эльвина Чулакчи. В дальнейшем, однако, она вышла из дела, и на слушаниях интересы Лимешко представлял другой назначенный адвокат – по фамилии Мартынец. На заседании он назвал приговор “не соответствующим тяжести преступления” и попросил снизить политзеку срок вдвое – до четырех лет.

Сам Лимешко настаивал на исключении из приговора указания на “отягчающее обстоятельство”. “Я не испытываю никакой политической вражды к народу России”, – подчеркивал он.

Также политзек заметил судьям: “Если вы посмотрите материалы дела – поймете, что все не совсем так, как кажется. Не знаю, поймете вы меня или нет”.

Однако судейская коллегия все доводы Лимешко и его защиты проигнорировала.

О деле Лимешко ФСБ впервые объявила 15 августа 2017 года, уже после ареста политзека. Как утверждалось, арестованный – уроженец пгт Сахновщина Харьковской области – ранее участвовал в АТО как разведчик в одном из подразделений украинской армии, а затем стал агентом СБУ в Херсонской области. 9 августа, заявляла ФСБ, Лимешко получил задания вывести из строя ЛЭП Судак – Новый Свет, уничтожить либо повредить путем поджога лесá в районе Судака, Рыбачьего и Алушты, спровоцировать обвал горных пород для перекрытия трассы Судак – Новый Свет, а также поджечь “один из объектов коммунального хозяйства” в районе Рыбачьего.

12 августа, утверждали силовики, Лимешко был задержан при попытке повредить ЛЭП. При нем, как заявлялось, нашли две тротиловые шашки, накольный механизм для приведения взрывчатки в действие, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, а также ручную пилу для подпила деревянных опор ЛЭП и фотоаппарат для “документирования диверсионной деятельности” и “отчета перед кураторами СБУ”.

Позже ФСБ распространила видео с признательными показаниями Лимешко.

Между тем квалификация, с которой дело ушло в суд, этой фабуле не соответствует.

Минобороны Украины отмечало, что Лимешко в ноябре 2016 – мае 2017 года действительно служил по контракту в одном из подразделений сухопутных войск, однако был уволен за систематическое нарушение дисциплины. Об участии арестованного в АТО и службе в разведке военное министерство не упоминало.

В Госпогранслужбе Украины отмечали, что 9 августа Лимешко выехал с континента в аннексированный Крым, однако ни тротиловых шашек, ни иных запрещенных предметов при нем не было. “Со стороны оккупантов его также без проблем пропустили на полуостров”, – указывали в ведомстве.

Известно также, что с начала 2015 по август 2016 года Лимешко служил в 8-м отдельном батальоне “Аратта” – одном из формирований “Правого сектора” (с декабря 2015-го – Украинской добровольческой армии). Он имел позывной Морфин.

После увольнения из армии Лимешко с семьей жил в Мариуполе.