Понедельник, 23 июля 2018

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда в составе Александра Воронова (председательствующий), Александра Замашнюка (судья-докладчик) и Олега Дербилова подтвердила приговор к семи годам общего режима, вынесенный магаданскому блогеру Александру Юдину за публикации в интернете. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

Как передавало “Весьма”, 4 марта нынешнего года УФСБ по Магаданской области объявило Юдина в розыск. Уже на другой день “Вести-Магадан” сообщили, что Юдин задержан по делу о публикации во “Вконтакте”, одобряющей “Исламское государство”. В управлении ФСБ “Весьма” уверяли, что это не то лицо, которое объявлено в розыск, а его тезка – фигурант другого дела. Однако дата рождения гражданина, объявленного в розыск, совпадает с датой рождения блогера.

Приговор Юдину вынесла 7 мая на выездной сессии в помещении Магаданского облсуда коллегия Дальневосточного окружного военного суда (Хабаровск) под председательством Александра Цыбанева – одного из зампредов ДВОВСа и главы коллегии по уголовным делам. Юдин был объявлен виновным по части 1 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма; в редакции 2011 года) и части 2 этой же статьи (те же действия с использованием интернета; в нынешней редакции).

По первому обвинению блогеру дали два с половиной года колонии, по второму – пять с половиной лет. Путем частичного сложения сроков суммарное наказание Юдину было назначено равным шести годам. Насколько известно, это рекордный срок из тех, которые до сих пор давали в России по статье 205.2 УК.

Еще один год подсудимому добавили, отменив условный срок по предыдущему делу. SM News передавали, будто ранее Юдин был осужден за кражу, грабеж и хулиганство. Это неправда. Блогер, по профессии сисадмин, дважды был судим по обвинениям в преступлениях с использованием компьютеров.

В 2010 году он получил полгода исправработ по части 1 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). В 2015-м Юдину дали два года условно с двухлетним испытательным сроком по пункту “в” части 3 статьи 146 кодекса (незаконное использование объектов авторского права в особо крупном размере).

На момент приговора по “террористическому” делу испытательный срок блогера уже истек. Однако, пояснял прокурор Игорь Черноухов, поддерживавший обвинение в первой инстанции, публикации, вмененные Юдину, были сделаны еще во время испытательного срока. Это и дало судьям основание отменить условное осуждение по 146-й статье.

Как следует из публикации SM News, наряду с публикацией или публикациями во “Вконтакте” Юдину вменялись также комментарии в локальной сети Star.net.

Издание привело одну из цитат блогера. Она гласит: “Давно пора заняться тухлой страной – может, что и изменится. Я бы с удовольствием принял мусульманскую веру, а не эту веру убогой страны, где каждый третий либо тупое быдло, либо алкоголик и наркот”.

В апелляционной жалобе Юдин настаивал на возврате дела в прокуратуру. Однако на заседании во вторник он заявил, что полностью признает вину и раскаивается. Между тем признать вину и раскаяться на апелляции уже слишком поздно для смягчения наказания. Иных заявлений блогер на слушаниях в ВС не делал.

Обвинение на слушаниях поддерживал прокурор Главной военной прокуратуры полковник юстиции Андрей Обухов.

Как раз во вторник Юдину исполнилось 38 лет.