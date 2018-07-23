Понедельник, 23 июля 2018

Коллегия Тверского облсуда (судья-докладчик – Светлана Каширина) подтвердила приговор к двум годам условно с трехлетним испытательным сроком, вынесенный председателю отделения “Яблока” в Торопце Владимиру Егорову за публикацию комментария во “Вконтакте”. Об этом сообщается на сайте суда.

Оставлено в силе и дополнительное наказание, назначенное Егорову, – запрет в течение всего испытательного срока администрировать интернет-ресурсы.

Приговор 51-летнему электрику Егорову вынесла 5 июня судья Торопецкого горсуда Виктория Смирнова. Активист был объявлен виновным по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Системный блог оппозиционера, изъятый ФСБ при “обследовании” его дома 20 октября 2016 года, Смирнова конфисковала в пользу государства.

Сам Егоров вину не признал. В последнем слове оппозиционер заявил, что его преследуют по заказу чиновников Торопецкого района, расследовании о коррупции которых он публиковал. Также активист потребовал привлечь к ответственности силовиков, сфабриковавших дело против него.

Поводом к преследованию Егорова послужил пост, который активист поместил 5 августа 2016 года в администрировавшейся им ВК-группе “Граждане Торопца” (ныне удалена). Запись представляла собой комментарий к вышедшей в “Новой газете” статье “Нужно уходить на другую работу”; ссылку на статью Егоров привел в своем публикации. Статья посвящена известной реплике премьер-министра Дмитрия Медведева – чиновник заявил учителю, пожаловавшемуся на низкую зарплату, что за высокими доходами следует идти в бизнес.

“Нужно понимать, что все эти “высказывания” на людях этих дебилов с нулевым рейтингом, занимающих высокие посты, – не более чем часть спецоперации гэбни по обелению главного виновника всех бед, его приближенной кодлы, – заявил в своем комментарии Егоров. – Валить надо главную кремлевскую крысу с его дружками-подельниками. Остальная нечисть рассыплется в прах сама собой!”

Публикация сопровождалась фотографией Владимира Путина с надписью на лбу “Главная крыса”.

Дело против Егорова ФСБ открыла 19 мая 2017 года, через семь месяцев после “обследования” его жилища. 8 июня активист побывал на допросе по делу, а пять дней спустя, 13-го числа, выехал на Украину и попросил политического убежища в отделении Государственной миграционной службы в Чернигове. В этом же городе он устроился на работу.

Между тем в ночь с 24 на 25 июня неизвестные подожгли дом Егорова в Торопце. Там находились жена и несовершеннолетняя дочь активиста. Один из прохожих заметил возгорание и вызвал пожарных, поэтому пламя удалось вовремя потушить.

5 июля, когда Егоров должен был получить предварительное решение о статусе беженца, к нему домой явились оперативники СБУ. Эмигранта вывезли на нейтральную полосу между Украиной и Россией в районе украинского КПП “Сеньковка”. Силовики пояснили, что Егорову отказано в статусе беженца, поскольку Россия якобы не объявила его в розыск. Как рассказывал эмигрант, далее украинские пограничники оформили на него протокол за незаконное пересечение границы без загранпаспорта и запретили въезд на Украину на три года.

СБУ в дальнейшем уверяла, что Егорова не депортировали, а въезд на Украину ему запрещен не был.

При этом согласно украинским законам после отказа в предоставлении убежища у эмигранта было пять дней на обжалование решения.

Некоторое время Егоров оставался на нейтральной полосе, а затем выехал в Белоруссию – сначала в Гомель, затем в Минск. В Минске он обратился в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также к правозащитникам.

28 июля Егоров был задержан белорусским КГБ и выдан России. Активиста отправили в СИЗО-1 в Твери. Однако 16 ноября политзека освободили под подписку о невыезде.

25 апреля нынешнего года следователь тверского УФСБ М. Барузин направил в Западнодвинский межрайотдел СКР материалы для открытия против Егорова нового дела по факту той же публикации в “Гражданах Торопца” – по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Однако 7 мая старший следователь СКР Р. Александров вынес отказное постановление, сославшись на то, что в посте активиста “отсутствуют признаки объективной стороны” состава 282-й статьи кодекса и подпадает он только под 280-ю.