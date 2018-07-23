Понедельник, 23 июля 2018

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении памятной даты 19 апреля – годовщины аннексии Крымского ханства Россией в 1783 году. Соответствующая информация опубликована на сайте нижней палаты.

Первый законопроект о праздновании годовщины захвата Крымского ханства был внесен в Госдуму 20 июля 2015 года четырьмя сенаторами от аннексированных Крыма и Севастополя: Сергеем Цековым, Ольгой Ковитиди, Андреем Соболевым и Ольгой Тимофеевой. Утверждалось, что инициатива получила одобрение в ряде комитетов Совфеда, а также в МИДе, Минобороны, Минкульте и в крымском “совете министров”. В Российской академии наук выбор в качестве памятной даты дня 19 апреля признали исторически обоснованным.

Однако 25 февраля 2016-го совет Госдумы вернул законопроект авторам – как указывалось, “для выполнения требований Конституции Российской Федерации и регламента Государственной думы”.

Новый законопроект предложила 14 апреля 2017 года группа членов Совфеда во главе со спикером Валентиной Матвиенко, а также депутатов Госдумы. Однако 9 ноября и этот документ был возвращен авторам с той же формулировкой. В тот раз решение принял профильный комитет нижней палаты – по обороне.

Нынешний законопроект внесли 28 июня. В числе его авторов также были сенаторы, в том числе Матвиенко, Цеков, Ковитиди и Тимофеева, и депутаты Госдумы, в частности крымские коллаборанты Руслан Бальбек и Наталья Поклонская. Этот документ за месяц получил необходимые одобрительные отзывы и успешно прошел все три чтения.

В пояснительной записке к законопроекту утверждалось: “В манифесте (Екатерины II об аннексии Крымского ханства. – Ред.) не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового, влияния на вхождение Крымского полуострова в состав России… Благодаря манифесту жителям новых российских земель, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений… Благодаря манифесту в Крыму началось развитие промышленности, земледелия, архитектуры”.

Авторы законопроекта заявляли, будто аннексия Крыма была проведена “по просьбе его жителей, страдающих от войн”.

Упоминалось также, что “Крым до принятия манифеста имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия”.

Передачу в 1954 году Крыма и Севастополя из состава РСФСР в состав УССР сенаторы и депутаты назвали “противоречащей Конституции РСФСР и Конституции СССР”.

“В советский и украинский периоды Крыма о значении Манифеста Великой императрицы Екатерины II умалчивалось”, – также говорилось в пояснительной записке (орфография оригинала).

После аннексии Крымского ханства в 1783 году Екатерина II проводила политику вытеснения крымских татар из их страны. Значительная часть коренного населения Крыма выехала на территорию Османской империи – в Добруджу (нынешняя территория Румынии). В Румынии сохраняется крупная крымскотатарская община, члены которой знают свой язык и придерживаются ислама. Севиль Шайдех, в 2017 году занимавшая пост вице-премьера Румынии, является по отцу турчанкой, а по матери крымской татаркой.