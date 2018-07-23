Понедельник, 23 июля 2018

УФСБ по Амурской области возбудило дело против жителя Благовещенска – члена общины свидетелей Иеговы. Об этом в понедельник сообщил сайт “Свидетели Иеговы в России”.

Верующему предъявлено обвинение по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающей от 2 до 6 лет колонии.

Имя фигуранта дела не уточняется. Также нет информации, какую меру пресечения ему избрали.

Обыски по делу прошли еще в пятницу, 20 июля; они продолжались с 7 утра по меньшей мере в трех жилищах верующих. Санкцию на обыски выдал судья Благовещенского горсуда Олег Филатов.

Дело ведет следователь И. Белоглазов. Он сообщил, что в ходе оперативной подготовки в квартире фигуранта и его жены еще почти за полгода до обысков было установлено прослушивающее устройство, так что теперь силовикам известны подробности личной жизни супругов.

Как отмечается в публикации, ранее “экстремистские” дела против иеговистов были открыты в целом ряде других регионов Дальнего Востока: Приморском крае, Еврейской автономной области, Магаданской области (одного из фигурантов этого дела арестовали в Хабаровском крае) и Якутии.