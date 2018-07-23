Понедельник, 23 июля 2018

Госдума приняла во втором, основном чтении поправки в закон “Об образовании” об отмене обязательного изучения языков национальных автономий в школах. Об этом сообщают “Idel.Реалии”.

За принятие законопроекта выступил 371 депутат, против не проголосовал никто; двое воздержались.

Документ был внесен 10 апреля группой депутатов всех четырех думских фракций. В редакции, принятой во втором чтении, он устанавливает, что “свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся”.

В первоначальной редакции законопроекта, 19 июня прошедшей первое чтение, содержалась норма, согласно которой “преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации”. Однако из-за протестов в регионах председатель думского комитета по образованию единорос Вячеслав Никонов уже тогда обещал, что ко второму чтению законопроект “кардинально переработают”.

Тем не менее основная идея – о добровольности изучения языков национальных автономий – осталась без изменений. В частности, были проигнорированы поправки, подготовленные в июле татарскими учеными. Они настаивали на том, чтобы закрепить обязательный характер изучения государственных языков автономий.

Российский законопроект вызвал отклики и в филологическом сообществе за рубежом. Как сообщал “Кавказский узел”, 22 июля 87 лингвистов из университетов Венгрии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Италии и других стран направили в Госдуму обращение с требованием отклонить поправки в закон “Об образовании”. “Широкая палитра малых языков коренных народов России – это уникальное культурное достояние всего мира, всего человечества, и гибель этих языков будет жестоким ударом по мировому языковому многообразию и значительно истощит интеллектуальное наследие человечества, – цитировал документ сайт “Уралистика”. – Языки России также имеют историческое право на получение поддержки государства, которое веками разными способами стремилось подавить и ассимилировать малые народы”.

Инициаторами обращения выступили финские ученые. В числе его подписантов были такие всемирно известные лингвисты, как Тове Скутнабб-Кангас (Университет Роскилле, Дания), Янош Пустаи (Будапештский университет), Йоханна Лааксо (Венский университет).

Рассмотрение законопроекта в третьем, окончательном чтении запланировано, как сообщают “Idel.Реалии”, уже на 25 июля.

В июле прошлого года Владимир Путин заявил о недопустимости принуждать людей к изучению языков, не являющихся для них родными. После этого в регионах началось наступление на обязательное преподавание национальных языков в школах. Так, 29 ноября 2017-го Госсовет Татарии отменил обязательное изучение татарского языка, проигнорировав протесты национальных активистов.

Более или менее интенсивные протесты против нынешних поправок в закон “Об образовании” проходили почти во всех автономиях. Особенно резкое отторжение инициатива вызвала в Поволжье и на Северном Кавказе.