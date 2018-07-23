Понедельник, 23 июля 2018

Я профессионал: просыпаюсь утром – и сразу хочется работать. Я приучил себя к этому. Когда я общался с Пикассо, бывал у него в мастерской, то видел, что он так же работал. У меня многое от него. Столь же трудолюбив был Шагал (показывает фотографию, на которой он запечатлен вместе с Марком Шагалом.)… У Шагала в Париже было две мастерских, во вторую он никого не пускал, но меня почему-то пустил. Я подбежал к палитре, а он по-дружески потрепал меня по щеке – видимо, был польщен…

Зураб Церетели, президент Российской академии художеств

Щедрин и Слепцов предо мною прошли

Однажды на Невском. Я встретил

С восторгом сатирика русской земли,

И он меня ясно заметил.

Со мною почти поравнявшись плечом,

Соседу он рек хладнокровно:

“Вот странный субъект: и штаны-то на нем

Сидят, на покойнике словно…”

Александр Измайлов. “Знаменитые встречи. Из литературных воспоминаний Анкудина Козодоева”