Вторник, 24 июля 2018

Вашингтон готов заключить “настоящую сделку” по ядерной программе с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Politico.

“Посмотрим, что случится, но мы готовы заключить настоящую сделку – не такую, как у предыдущей администрации, она была бедствием”, – сказал Трамп.

“В любом случае Иран уже не прежний”, – отметил президент. Что он имеет в виду, Трамп не пояснил.

22 июля президент Ирана Хасан Роухани предупредил Трампа, что война США с Ираном будет “матерью всех войн”, и призвал президента “не играть с хвостом льва”, о чем Трамп “только пожалеет”.

На другой день Трамп призвал Роухани “никогда, никогда не угрожать” Штатам, пригрозив, что в противном случае Тегеран ждут последствия, “с которыми почти никто не сталкивался в истории”. “Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова насилия и смерти. Будьте осторожны”, – написал Трамп.

В начале июля Роухани пригрозил перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив для всех стран-экспортеров Персидского залива, если США введут в отношении Тегерана нефтяное эмбарго. 21 июля инициативу Роухани поддержал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Как заявил Хаменеи, было бы “явной ошибкой” продолжать переговоры с Вашингтоном по поводу ядерной сделки, поскольку нельзя “рассчитывать на слова и даже на подпись американцев”.

8 мая президент Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, а через четыре дня истек мораторий на санкции против страны. Американские санкции против иранского энергетического сектора снова вступят в силу 4 ноября. К этому сроку Вашингтон требует от иностранных компаний прекратить покупать иранскую нефть.