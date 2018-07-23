Понедельник, 23 июля 2018

…закрадываются подозрения, что в западном медийном и экспертном сообществе активно используют так называемые темники, или “технические задания”, которые составляются кем-то настолько влиятельным, что отказаться использовать “темник” не может никто.

РИА “Новости”

Неужели вы и вправду думаете, баронесса, что мы хуже так называемых порядочных женщин? Ко мне приходит человек, платит мне два рубля за визит или пять рублей за ночь, и я этого ничуть не скрываю ни от кого в мире… Мы – падшие, но мы не лжем и не притворяемся, а вы все падаете и при этом лжете. Подумайте теперь сами – в чью пользу эта разница?

Александр Куприн. “Яма”