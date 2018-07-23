Понедельник, 23 июля 2018

Заявление в Следственный Комитет РФ

“Я, Норкин Андрей Владимирович, 25.07.1968 г.р., проживающий по адресу: ***, паспорт: ***, выдан ***, телефон: ***, прошу рассмотреть деятельность гр. Поперечного Данилы Алексеевича, 10.03.1994 г.р. на предмет нарушения статьи 282 УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”).

Гр. Поперечный Д.А., представляющийся как “видеоблогер и стендап-комик”, публично и на постоянной основе, в том числе выступая на концертных площадках и размещая записи этих выступлений в сети Интернет, на мой взгляд, совершает действия, оскорбляющие достоинство человека абсолютно по всем признакам, перечисленным в п.1 ст. 282 УК РФ… Поскольку я являюсь человеком публичным, то оставляю за собой право предать данное заявление огласке, сделав его открытым, и привлечь к нему внимание средств массовой информации. Потому что считаю, что данный факт – далеко не единичный случай и он является подтверждением существования в нашей стране серьезной проблемы, связанной с намеренным подрывом воспитания подрастающего поколения. Это – не дурновкусие. Это – диверсия. Диверсия против каждого из нас. Потому что каждый из нас тоже имеет свои гражданские права. В том числе право на их защиту!

Андрей Норкин, ведущий программы “Место встречи” телекомпании НТВ”.

Андрей Норкин, тележурналист

“От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошение; а о чем, тому следуют пункты:

1) Известный всему свету своими богопротивными, в омерзение приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун… учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижение и конфузию чина моего и фамилии…

2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего… собственность…

3) Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме…

И потому прошу оного дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, яко повинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предосудительном присовокуплении к фамилии моей названия гусака, ко взысканию штрафа, удовлетворения проторей и убытков присудить и самого, яко нарушителя, в кандалы забить и, заковавши, в городскую тюрьму препроводить, и по сему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить.

Писал и сочинял дворянин, миргородский помещик Иван, Иванов сын, Перерепенко”.

Николай Гоголь. “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”