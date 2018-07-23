Понедельник, 23 июля 2018

Заместитель дежурного помощника начальника ИК-6 общего режима в городе Клинцы Брянской области задержан после того, как запытал заключенного до смерти. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР; имя подозреваемого не уточняется.

Фсиновцу вменены пункты “а”, “б”, “в” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств и с причинением тяжких последствий). За такое преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии. Ведущий дело следователь Клинцовского межрайотдела СКР будет настаивать на аресте подозреваемого.

Убийство произошло 22 июля около 20:20. Фсиновец, “применяя насилие и используя специальные средства, ограничил движение осужденного”, после чего замотал ему лицо тканью. Заключенный задохнулся.

Как следует из публикации регионального УФСИН, дело открыли по материалам служебной проверки, переданным в СКР.

Областная прокуратура объявила, что берет ход следствия на контроль. Чиновники ведомства выехали в ИК-6 “для выяснения причин и условий произошедшего”.

Погибший заключенный отбывал срок по пункту “а” части 3 статьи 158 УК (кража с незаконным проникновением в жилище). Максимальное наказание по такому обвинению – шесть лет колонии.

В марте 2015 – июле 2016 года в ИК-6 в Клинцах содержался болотный узник Сергей Кривов.

В последние дни ФСИН оказалась в центре скандала, после того как в СМИ была опубликована видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ИК-1 общего режима в Ярославле. Возбуждено дело по пункту “а” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). Делом занялся областной главк СКР; была создана следственная группа. Между тем во вторник по инициативе председателя следственного ведомства Александра Бастрыкина расследование передали в центральный аппарат СКР.

По делу задержаны шестеро фсиновцев; следователи намерены добиваться их ареста. Утверждалось, что ведется работа для задержания остальных подозреваемых – всего в пытках непосредственно участвовали или наблюдали их почти 20 силовиков. Однако о новых задержаниях за истекшие сутки не сообщалось.

Между тем Интерфакс во вторник передает, что директор ФСИН Геннадий Корниенко дал указание образовать в региональных главках ведомства комиссии для рассмотрения жалоб заключенных на пытки.