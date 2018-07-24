Вторник, 24 июля 2018

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила заключить с Украиной особое соглашение о статусе заключенных, имеющих гражданство обеих стран. Как пояснила Москалькова в интервью РБК, такой договор должен предусматривать возможность передачи заключенных для отбывания наказания в страну постоянного проживания.

По словам Москальковой, наличие у Олега Сенцова двойного гражданства делает невозможной его передачу Украине. На самом деле Сенцов не получал российского паспорта – в связи с аннексией Крыма его принудительно объявили гражданином России. Среди заключенных с двойным гражданством Москалькова упомянула также фигуранта второго дела “крымских диверсантов” Дмитрия Штыбликова и директора РИА “Новости – Украина” Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по обвинению в госизмене в пользу России. Вышинский получил российский паспорт добровольно.

И российская, и украинская конституции запрещают выдавать своих граждан в другие страны. До сих пор ни одного политзаключенного не вернули на Украину по конвенции о передаче осужденных для отбывания наказания; всех украинцев, которые были обменены, освобождали на основании указов Владимира Путина о помиловании.

По словам Москальковой, новое соглашение с Украиной должно урегулировать и вопрос о консульском посещении заключенных.

Омбудсмен рассказала, что Сенцов, с которым она разговаривала 20 июля по видеосвязи, выглядит “более-менее нормально”. “Я просмотрела его медицинскую карту от корки до корки. В начале июня у Сенцова был криз, его доставили в городскую больницу, где врачи объяснили ему необходимость принимать питание хотя бы в виде питательных смесей, которые назначают больным после операций. Он согласился. Говорит, что сейчас чувствует себя лучше”, – сказала Москалькова. При этом она признала, что голодовка “опасна для жизни”.

Врачи, по словам Москальковой, пообещали не допустить гибели Сенцова. Она выразила надежду, что ситуация не дойдет до его принудительного кормления.

“Голодовка – не единственный способ отстаивания прав. Есть и другие, более эффективные. Правда, на эту тему разговор с ним у нас не получился. Может быть, маме и его близким – сестре, жене, детям – удастся его убедить”, – подытожила Москалькова.

Cенцов 73-й день продолжает голодовку за освобождение всех украинских политзеков в России. Недавно у политзека случился второй кризис, после чего он под угрозой принудительного кормления согласился принимать по две ложки питательной смеси в день.