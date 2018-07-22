Воскресенье, 22 июля 2018

Начальник Главного управления военной полиции Минобороны Владимир Ивановский заявил о необходимости вернуть командирам и комендантам войсковых частей право арестовывать солдат. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на выступление силовика на заседании комитета Совфеда по обороне и безопасности.

“Это намного бы упростило и время, и сроки”, – пояснил Ивановский.

В течение полугода, добавил он, ведомство проработает вопрос.

Председатель комитета Совфеда Виктор Бондарев пообещал оказать “содействие и поддержку” инициативе. “Мы все прекрасно понимаем, что солдаты прекрасные, но есть один, как говорят в России, паршивая овца, которая все стадо портит, и его даже командиру изолировать некуда по закону”, – пояснил он.

Согласно нынешним нормам решения об отправке солдат на гауптвахту принимает гарнизонный суд. Максимальный срок ареста – 30 суток. Заключение на гауптвахте предусмотрено по обвинению в грубых дисциплинарных проступках, таких как самовольная отлучка, нахождение в части пьяным и нарушение уставных отношений. Женщин, а также офицеров под дисциплинарный арест не отправляют.

В 2002 году гауптвахта в российской армии была отменена, однако уже в 2006-м ее восстановили.