Воскресенье, 22 июля 2018

В СССР кино приносило колоссальные прибыли. Механизм работал. Я уверен, что налоги, которые платит отечественное кино, должны многократно отличаться от налогов зарубежного. Свой товар ближе к телу. С другой стороны, кто бы что ни говорил, в основе основ должна лежать идеология. Без этого никуда. Без идеологии не тот контент получается. Например, по заказу “Диснея” был снят фильм “Последний богатырь”, где русский герой Добрыня Никитич был выставлен отрицательной фигурой. Снято круто, зрелищно, но идеология не наша. Купив наши мозги за определенную сумму денег, нам навязывают другую точку зрения, неправильную, как мне кажется. У нас есть свои герои, мы должны об этом помнить, должны их культивировать… Наша цель – сохранить наше сознание и человеческие ценности. В России они пока что нормальные. У нас огромная страна, сильная своей самобытностью. Мы не должны передирать через кальку зарубежный опыт. У нас это не будет работать, мы другие.

Андрей Соколов, народный артист РФ

Городецкий, поэт: “Я никаким репрессиям сочувствовать не могу, но мне нравится, что бьют за издевательство над фольклором, а не за темы из него. Нельзя так относиться к истории народа…”

Всев[олод] Вишневский, драматург: “Поделом Демьяну, пусть не халтурит. Это урок истории: “не трогай наших”. История еще пригодится, и очень скоро. Уже готовится опера “Минин [и] Пожарский – спасение от интервентов”".

В. Луговской, поэт: “Постановление вообще правильное, но что особо ценно, это мотивировка. После этого будут прекращены выходки разных пошляков, осмеливавшихся высмеивать русский народ и его историю. До сих пор считалось хорошим тоном стыдиться нашей истории”…

С. Клычков, писатель: “…Великий русский народ все-таки насчитывает сто миллионов, и он, конечно, имеет свое право на искусство большее, нежели на коробках для пудры и киосках а-ля рюсс… Кому дали на поругание русский эпос? Жиду Таирову да мозгляку Бедному… Но кто-то, умный человек и тонкий человек, берет их за зад и вытряхивает лишнюю вонь…”

Справка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР “Об откликах литераторов и работников искусств на снятие с репертуара пьесы Д. Бедного “Богатыри”", 16 ноября.1936 г.