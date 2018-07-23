Понедельник, 23 июля 2018

Евгений Макаров – заключенный ИК-1 в Ярославле, подвергшийся пыткам, по факту которых теперь открыли уголовное дело, – сам провоцировал фсиновцев, а за все время пребывания в колонии допустил 136 нарушений. Как передает Интерфакс, об этом заявил замдиректора ФСИН Анатолий Рудый, в понедельник прибывший в Ярославль.

Однако, продолжил фсиновец, “в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее”. “Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью, – заметил он. – Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку”.

В свою очередь, региональный омбудсмен Сергей Бабуркин признался, что уже год назад, после обращения Макарова, видел съемку, на которой зафиксированы его пытки. Но на ней, добавил чиновник, был представлен “отрезок, а не полная картина произошедшего”.

Теперь Рудый, Бабуркин, а также председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов направились в ИК-8 в Ярославле, в ЕКПТ (внутренней тюрьме) которой Макаров отбывает восьмимесячный срок, назначенный ему в декабре.

Рудый отдал своим подчиненным распоряжение обеспечить безопасность Макарова, добавил Бабуркин.

Как заявил Федотов, Макаров находится в “тяжелом психологическом состоянии”.

Ранее в понедельник РБК передал, что СКР начал доследственную проверку в отношении своего бывшего сотрудника Родиона Свирского, который год назад отказал в возбуждении дела по факту пыток Макарова. Отказное постановление было заверено подписью замначальника отдела ведомства по Заволжскому району Ярославля подполковника юстиции Антона Морозова, однако о проверке его действий не сообщается. Свирский уволился из СКР в ноябре 2017 года.

В ИК-1 продолжается проверка, которую ведут чиновники центрального аппарата СКР и силовики из управления “М” ФСБ, курирующего в частности деятельность ФСИН.

20 июля “Новая газета” опубликовала видеозапись избиения Макарова, совершенного 29 июня 2017 года в воспитательном классе колонии. Запись осталась на видеорегистраторе одного из фсиновцев. На видео несколько силовиков прижимают лежащего Макарова к столу и одновременно бьют его кулаками и резиновыми дубинками. Затем с заключенного снимают трусы, ставят на колени и заставляют его извиниться за то, что он якобы назвал одного из тюремщиков “рыжей псиной”. В ходе пыток Макарову угрожают “засунуть торпеду” в задний проход.

После пыток пострадавший не мог самостоятельно передвигаться и ходил под себя.

В избиении участвовали замначальника ИК-1 по воспитательной работе Иван Калашников, помощник начальника колонии Дмитрий Борбот, начальник 4-го отряда Алексей Никитюк, начальник 5-го отряда Кирилл Игнашов, начальник 13-го отряда Василий Трубецкой, оперативники Сергей Ефремов и Сипан Мамоян, сотрудники отдела безопасности Максим Яблоков, Руслан Цветков, Василий Юдин, Александр Морозов, Алексей Бровкин, Сергей Аркадьевич и Дмитрий Евгеньевич (фамилии неизвестны), некто по имени Игорь из отдела безопасности, его брат, занимающий неизвестную должность, некий силовик с отчеством Владимирович и оставшийся неизвестным владелец видеорегистратора.

О возбуждении дела СКР объявил позже 20-го числа. Оно расследуется по пункту “а” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). За такое преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии.

Следствие ведет 1-й отдел по расследованию особо важных дел областного управления ведомства. Создана следственная группа.

В ИК-1 и областном УФСИН прошли обыски с выемками документов. 17 силовиков ИК-1 в связи с возбуждением дела были отстранены от работы.

СКР заверил, что в ходе следствия даст правовую оценку действиям (бездействию) администрации колонии и чиновникам управления тюремного ведомства, отвечающим за порядок в местах лишения свободы.

На выходных стало известно, что по делу задержаны Яблоков и Бровкин. Между тем в понедельник областной главк СКР объявил, что задержанных уже шестеро; их фамилии в публикации не приводились. Сообщалось, что ведомство будет настаивать на аресте задержанных. Также утверждалось, что ведется работа для задержания остальных подозреваемых.

Между тем адвокат фонда “Общественный вердикт” Ирина Бирюкова, представляющая интересы Макарова, выехала из России и из-за границы обратилась к властям с ходатайством о предоставлении государственной защиты ей и ее семье. Ярославский главк СКР начал доследственную проверку по факту угроз юристу со стороны некоторых из участников пыток Макарова. Проверка ведется на предмет наличия в действиях силовиков состава части 1 статьи 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), предусматривающей до 2 лет колонии.

Как передает Интерфакс, омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала “всячески содействовать” Бирюковой в получении госзащиты, если та к ней обратится. Бирюкова как участник уголовного процесса имеет право на госзащиту, подчеркнула уполномоченный по правам человека.

Вечером в понедельник Федеральная палата адвокатов пообещала поддержать требование Бирюковой, направив собственные ходатайства о предоставлении ей госзащиты.