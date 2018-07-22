Воскресенье, 22 июля 2018

Британия может не выплатить ЕС отступные в размере 39 миллиардов фунтов стерлингов за выход из Евросоюза, если стороны не договорятся о новом торговом соглашении. Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, сообщает The Telegraph.

Рааб напомнил, что статья 50 Лиссабонского договора, описывающая порядок выхода страны из ЕС, предусматривает, что стороны должны договориться о параметрах будущих отношений.

“Не может быть такого, чтобы одна сторона выполнила свою часть обязательств, а другая нет”, – подчеркнул министр.

На вопрос, будет ли законодательно прописано право Британии не платить отступные в случае провала переговоров по торговому соглашению, Рааб ответил, что такое условие должно быть включено в договоренности с ЕС.

План выхода из Евросоюза, утвержденный британским премьером Терезой Мэй, предусматривает создание зоны свободной торговли между Британией и ЕС. Из-за несогласия с планом как слишком мягким в отставку ушли глава МИДа королевства Борис Джонсон и прежний министр по вопросам Brexit Дэвид Дэйвис.