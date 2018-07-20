Пятница, 20 июля 2018

По делу о прошлогоднем избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1 общего режима задержан сотрудник отдела безопасности колонии Максим Яблоков. Об этом сообщила представляющая интересы Макарова адвокат “Общественного вердикта” Ирина Бирюкова.

Как написала Бирюкова, накануне сотрудников колонии из списка участников избиения Макарова, опубликованного “Новой газетой”, не выпустили из учреждения, а в субботу Яблокова вывели из ИК-1 в наручниках. О задержании других участников истязаний юрист не упоминает.

Между тем в ярославском управлении СКР факт задержания Яблокова отрицают, передает “7×7″.

Как сообщало “МБХ-медиа”, 25-летний Яблоков два года назад закончил пермский институт ФСИН. После того как избиение Макарова вызвало широкое общественное возмущение, он удалил свою ВК-страницу.

Накануне СКР возбудил по факту избиения Макарова дело по пункту “а” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии. В ведомстве заявили, что “устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления”.

Сотрудники ИК-1, отмечали в СКР, “действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного”. “При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям”, – добавили в Следственном комитете.

В пятницу “Новая газета” опубликовала видеозапись избиения Макарова, совершенного 29 июня 2017 года в воспитательном классе колонии. Она осталась на видеорегистраторе одного из фсиновцев. На видео несколько человек прижимают лежащего Макарова к столу и одновременно бьют его кулаками и резиновыми дубинками. Затем с Макарова снимают трусы, ставят на колени и заставляют его извиниться за то, что он якобы назвал одного из тюремщиков “рыжей псиной”. Заключенному угрожали “засунуть торпеду” в задний проход.

После истязаний Макаров не мог самостоятельно передвигаться и ходил под себя.

В избиении кроме Яблокова участвовали еще 17 человек: замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников, помощник начальника учреждения Дмитрий Борбот, начальник 4-го отряда Алексей Никитюк, начальник 5-го отряда Кирилл Игнашов, начальник 13-го отряда Василий Трубетской, оперативники Сергей Ефремов и Сипан Мамоян, сотрудники отдела безопасности Руслан Цветков, Василий Юдин, Александр Морозов, Алексей Бровкин, Сергей Аркадьевич и Дмитрий Евгеньевич (фамилии неизвестны), человек по имени Игорь из отдела безопасности, его брат, занимающий неизвестную должность, некий человек с отчеством Владимирович и оставшийся неизвестным хозяин видеорегистратора.

Макаров, осужденный по части 2 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), содержался в ИК-1 до декабря прошлого года. Там в это время отбывал наказание болотник Иван Непомнящих. Макаров вместе с Непомнящих и еще одним заключенным, Русланом Вахаповым, постоянно подвергались взысканиям. 21 апреля всех троих избили в ШИЗО, после чего в июне Макаров был избит второй раз.

В декабре 2017 года осужденного в очередной раз подвергли пыткам. 5 декабря Макарова положили на стол и стали избивать мокрой тряпкой, завязанной на конце в узел. Затем осужденного облили водой и стали бить электрошокером. После этого заключенного попытались окунуть головой в унитаз (один из способов перевода в касту “опущенных”), а когда он стал сопротивляться, ударили об унитаз головой.

Затем пытки прекратились, и Макарова посадили на 15 суток в ШИЗО, а также перевели в Единое помещение камерного типа из общего отряда на 8 месяцев – заключенного отправили срок в ЕПКТ в ярославскую ИК-8. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) тогда по ходатайству юристов фонда “Общественный вердикт” обязал Россию в течение 48 часов предоставить данные медицинского обследования Макарова, проведенного независимыми от ФСИН экспертами.

8 июля стало известно, что осужденный снова отправлен в ШИЗО – из-за этого ему не позволили встретиться с представляюшей интересы заключенного адвокатом “Общественного вердикта” Ириной Бирюковой.

ЕСПЧ уже дважды в порядке срочных мер требовал обеспечить беспрепятственный доступ к Макарову адвоката.