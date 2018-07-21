Суббота, 21 июля 2018

Израиль эвакуировал с юго-запада Сирии в Иорданию 800 сотрудников гуманитарной организации “Белые каски” и членов их семей, сообщает Reuters со ссылкой на МИД королевства.

ЦАХАЛ провел спасательную операцию в регионе, где ведет наступление армия сирийского диктатора Башара Асада, в ночь с субботы на воскресенье. Власти Иордании по просьбе Британии, Германии и Канады предоставили эвакуированным временное убежище. В израильском МИДе отметили, что операция по спасению сотрудников организации проведена по запросу США, Канады и ряда европейских стран.

В МИДе Иордании заявили, что спасенные активисты будут находится в специальном охраняемом месте; Британия, Германия и Канада договорились переселить их на Запад в течение трех месяцев.

“Белые каски” продолжают работу в мухафазе Идлиб на севере Сирии, находящейся под контролем оппозиции. Всего в организации работают почти 4 тысячи сотрудников.

Сотрудники НПО помогают мирным жителям, пострадавшим от военных действий. Организация неоднократно сообщала о военных преступлениях, совершавшихся армией диктатора Башара Асада и российскими войсками, в том числе о применении силами Асада химоружия.

Российские власти обвиняют “Белые каски” в создании постановочных видеосюжетов о химатаках.