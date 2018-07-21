Суббота, 21 июля 2018

По делу о госизмене арестован сотрудник Центрального НИИ машиностроения “Роскосмоса” в подмосковном Королеве 74-летний Виктор Кудрявцев. Как сообщил член столичной Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, он в пятницу обнаружил ученого в СИЗО-2 “Лефортово” центрального главка ФСИН, неофициально контролируемом ФСБ.

По статье 275 УК (госизмена) кандидату технических наук, заместителю начальника одного из центров института Кудрявцеву грозит от 12 до 20 лет. Между тем источник РБК в правоохранительных органах утверждает, что дело “Роскосмоса” квалифицировано не по статье о госизмене, а по статье 283 УК (разглашение гостайны).

На сайте ЦНИИмаша Кудрявцев упоминается как автор научных публикаций.

В прошлом году Кудрявцев подписал открытое письмо к Владимиру Путину в защиту сотрудника ЦНИИмаша Владимира Лапыгина, осужденного к 7 годам строгого режима по сфабрикованному делу о госизмене.

Зампред столичной ОНК Ева Меркачева заявила, что Кудрявцев – самый пожилой заключенный “Лефортово”. Арестованный сказал правозащитнику Еникееву, что у него диабет.

В “Роскосмосе” подтвердили арест Кудрявцева. “С ним сейчас проводятся следственные действия”, – сказал начальник пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. Он добавил, что следственные действия проводятся еще с несколькими работниками госкорпорации, но арестован пока только Кудрявцев. Точное число работников, которыми заинтересовались силовики, Устименко не назвал.

РИА “Новости” передавали, что по делу могут допросить руководство ЦНИИмаша.

Еникеев предположил, что Кудрявцева задержали в пятницу после обысков, прошедших в ЦНИИмаше и офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации “Роскосмоса” Дмитрия Пайсона. По сведениям ТАСС, выемка документов проводилась в Центре прочности института. Интерфакс передавал, что после обыска в институте в подмосковном Королеве некоторые его сотрудники “покинули здание в сопровождении “людей в штатском” и уехали в неизвестном направлении”. Собеседник агентства не исключил, что их могли допросить и задержать.

По словам Меркачевой, Кудрявцева привезли в СИЗО 20 июля. Однако Еникеев утверждает, что это произошло 21-го числа. В базе данных дел на сайте столичных судов последнее ходатайство об аресте по 275-й статье, рассмотренное Лефортовским райсудом, датировано 19-м июля – суд удовлетворил его за день до обыска. Данных об арестах по 283-й статье в базе суда нет.

“Коммерсант” сообщал, что ФСБ проверяет по делу о госизмене около 10 работников космической отрасли в связи с намеренной передачей западным спецслужбам совершенно секретных сведений о российских гиперзвуковых разработках. Источник газеты утверждал, что утечка сведений произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Пайсон “поддерживал тесный контакт”.

Накануне Пайсон подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он прекращает работать в “Роскосмосе” с августа. Сообщалось, что ему не предявили никаких обвинений, однако он может стать “ценным свидетелем” в деле.

В “Лефортово” Еникеев посетил еще одну фигурантку дела о госизмене – калининградского политолога, эксперта по странам Балтии Антонину Зимину. Она сообщила, что находится в изоляторе с 4 июля, а также пожаловалась, что находится в “преддиабетическом состоянии”: в четверг у Зиминой был гипогликемический кризис, она упала в обморок. Сотрудники изолятора дали ей сладкий чай и измерили уровень сахара в крови. Зимина сообщила, что следователь угрожал запретить ей коммуникацию с внешним миром, 15 или 16 июля сотрудники СИЗО незаконно не позволили ей отравить письмо.