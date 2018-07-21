Суббота, 21 июля 2018

Арестованная в США по обвинению в нарушении закона об иностранных агентах россиянка Мария Бутина участвовала во встречах зампреда Центробанка Александра Торшина с высокопоставленными чиновниками американского Минфина и Федеральной резервной системы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, в том числе на внутренний отчет вашингтонского Центра национальных интересов, организовавшего эти встречи.

Встречи прошли в апреле 2015 года, для участия в них Бутина и Торшин вместе летали в США. В одной из них участвовал Стэнли Фишер, на тот момент зампред ФРС, в другой – Натан Шитс, тогда работавший замминистра финансов по международным делам. Торшин и Бутина обсуждали с американцами двусторонние экономические отношения.

Фишер подтвердил, что участвовал во встрече с Торшиным и Бутиной. Экс-чиновник уточнил, что обсуждал с россиянами состояние российской экономики и назначение Торшина зампредом ЦБ. По словам неназванного источника, эта встреча прошла 7 апреля.

В апреле 2015-го Торшин и Бутина участвовали как минимум еще в одном закрытом мероприятии, организованном вашингтонским аналитическим центром. На нем обсуждалась финансовая ситуация в России и ее влияние на российскую политику; встречу модерировал бывший глава крупнейшей в мире страховой компании American International Group Морис Гринберг.

Центр национальных интересов часто занимает пророссийскую позицию. 27 апреля 2016 года он организовал встречу в отеле Mayflower в Вашингтоне с участием Дональда Трампа, будущего генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка, во время которой кандидат в президенты выступил с первой речью о внешней политике.

24 апреля 2015 года Бутина написала в Фейсбуке о своей встрече с участником республиканских праймериз для определения кандидата в президенты на выборах 2016 года Скоттом Уокером. “Поговорили мы о России, никакой агрессии в отношении нашей страны, президента или моих соотечественников я не услышала. Как знать, может, такие встречи и есть начало нового диалога между Россией и США и обратно от холодной войны к мирному существованию двух великих держав?!” – отметила она.

В субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с американским госсекретарем Майком Помпео потребовал освободить россиянку, подчеркнув “неприемлемость действий американских властей, арестовавших Бутину на основании сфабрикованных обвинений”.

В тот же день Совет по правам человека при президенте России призвал американскую Комиссию по гражданским правам вступиться за Бутину. В СПЧ назвали ее арест “очевидным нарушением прав человека и давлением на НПО”.

ФБР задержала 29-летнюю Бутину 15 июля в вашингтонской квартире, где она жила с политтехнологом Республиканской партии Полом Эриксоном. По версии обвинения, россиянка как минимум с 2015 года и по крайней мере по февраль 2017-го по заданию Торшина устанавливала отношения с американцами и внедрялась в организации, имеющие влияние на политику в США. Она занималась этим во время поездок в Штаты из России и позже, когда осталась там учиться.

Согласно обвинительному заключению, россиянка приехала в США в 2016 году по студенческой визе F-1 – Бутина училась в аспирантуре Американского университета в Вашшингтоне. И до, и после начала учебы она была специальной помощницей Торшина (до января 2015 года – члена Совета Федерации) и выполняла его задания. Бутина пыталась установить “частные, или как она называла их, “обходные” каналы коммуникации” с американскими чиновниками, говорится в документе. “Эти каналы коммуникации могли быть использованы Российской Федерацией с целью влияния на процесс принятия решений в США для продвижения интересов России”, – отмечается в документе. Как утверждает обвинение, Бутина и ее наниматель “планировали продвигать российские долгосрочные стратегические интересы в США – в частности, с помощью налаживания отношений с американскими политическими организациями, включая организацию по защите права на оружие”.

Как утверждает следствие, Бутина и Торшин, пожизненные члены американской Национальной стрелковой ассоциации (НСА), через эту организацию пытались внедриться в окружение Трампа. В 2016 году Эриксон пытался организовать встречу Бутина и Торшина с Трампом на съезде НСА. В одном из писем, изъятых ФБР, Бутина жаловалась, что ей приходится терпеть Эриксона.

Первоначально Бутину обвиняли в заговоре с целью нарушить закон об иностранных агентах – по этому обвинению ей грозило до пяти лет тюремного заключения. Однако впоследствии, как сообщил 17 июля сайт Politico, ее обвинили непосредственно в ведении деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. Теперь россиянке грозит до 15 лет лишения свободы.

18 июля судья федерального окружного суда Вашингтона Дебора Робинсон оставил Бутину под стражей до начала рассмотрения дела по существу, отказавшись выпустить ее под залог. Из материалов, которые представила в суд федеральная прокуратура Вашингтона, следует, что еще как минимум одному американцу Бутина предлагала интимную связь в обмен на место для себя в лоббистской организации, а также имела список контактов сотрудников ФСБ.

В деле фигурирует фотография, сделанная во время встречи Бутиной в ресторане с предполагаемым сотрудником российских спецслужб, работавшим в США под дипломатическим прикрытием. Встреча прошла за несколько недель до того, как в марте 2018 года этого человека выслали из США вместе с другими российскими дипломатами в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Бутина – председатель правления российской общественной организации “Право на оружие”, выступающей за легализацию продажи короткоствольного нарезного оружия в России. В феврале 2017-го она входила в состав российской делегации, посетившей Национальный молитвенный завтрак с участием Трампа. Формированием делегации занимался Торшин.

11 июня 2014 года Бутина выступила на антиукраинском митинге в Москве.

В 2011 году Торшин публично поддержал инициативу ЛДПР о легализации продажи в России пистолетов, а в ноябре 2013-го выступал на съезде движения “Право на оружие”.

По данным испанской прокуратуры, опубликованным The Insider, Торшин входит в Таганскую ОПГ и участвовал в отмывании денег этой криминальной группировки в Испании.

В апреле 2018-го зампред ЦБ стал фигурантом нового санкционного списка американского Минфина наряду с другими российскими олигархами и высшими чиновниками.

18 ноября прошлого года The New York Times сообщила, что в мае 2016-го Торшин пытался организовать совместный ужин Владимира Путина и Трампа, который тогда боролся за право стать кандитатом в президенты США от Республиканской партии – электронное письмо об этом зампред ЦБ отправил зятю Трампа, одному из основных сотрудников его предвыборного штаба Джареду Кушнеру. О письме стало известно в ходе расследования связей команды Трампа с Россией, проводившегося в американском Сенате.