Суббота, 21 июля 2018

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Как сообщается на сайте Госдепартамента, Помпео обвинил Москву в нарушении обязательства о перемириии на юго-западе Сирии. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Армия диктатора Башара Асада и лояльные ему иррегулярные формирования ведут наступление на юго-западе Сирии при поддержке российской авиации. Действия Москвы и Асада нарушают соглашение о создании в Сирии зон деэскалации, заключенное в прошлом году по итогам переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге.

Помимо Сирии Лавров и Помпео обсуждали другие вопросы, которым были посвящены переговоры Путина и Трампа в Хельсинки.

В Госдепе отмечают, что министры обсудили “необходимость обеспечения Россией равного дипломатического доступа на справедливом и взаимном уровне”. В августе прошлого года после очередного обострения двусторонних отношений было закрыто российское консульство в Сан-Франциско, а Москва ограничила число сотрудников американских дипмиссий в России. Из-за этого консульства США в российских регионах около четырех месяцев не выдавали визы.

Лавров и Помпео также говорили о координации в борьбе с терроризмом и налаживании делового сотрудничества между компаниями в двух странах.

Как сообщается на сайте российского МИДа, Лавров потребовал от американской стороны освободить россиянку Марию Бутину, арестованную в Вашингтоне по обвинению в нарушении закона об иностранных агентах. Министр заявил, что она помещена под стражу “на основании сфабрикованных обвинений”.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили “задачи, связанные с поддержкой усилий по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова”, добавили в МИДе России.