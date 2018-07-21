Суббота, 21 июля 2018

По делу о прошлогоднем избиении заключенного Евгения Макарова задержан еще один сотрудник отдела безопасности ярославской ИК-1 общего режима – Алексей Бровкин, сообщает фонд “Общественный вердикт”.

Как отмечают в фонде, во время истязаний Макарова поставили на колени и вынудили извиниться именно перед Бровкиным за то, что заключенный якобы назвал фсиновца “псиной рыжей”.

По сведениям “МБХ-медиа”, до 2011 года Бровкин служил в армии, судя по татуировке у него на плече на одной из фотографий с ВК-страницы – в военной разведке; год назад вместе с подругой-художницей он владел магазином дизайнерской мебели “Евролофт”.

Накануне адвокат “Общественного вердикта” Ирина Бирюкова, представляющая интересы Макарова, сообщила о первом задержании участника истязаний зэка – по сведениям юриста, из колонии в наручниках вывели сотрудника отдела безопасности 25-летнего Максима Яблокова. Однако в региональном управлении СКР факт задержания отрицают.

17 участников избиения Макарова, опознанных по видео, опубликованному “Новой газетой”, отстранены от работы, сообщает Интерфакс со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

Как утверждала Бирюкова, в пятницу из колонии не выпустили участников избиения Макарова из списка, опубликованного “Новой газетой”.

В пятницу СКР возбудил по факту избиения Макарова дело по пункту “а” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии. В ведомстве заявили, что “устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления”.

Сотрудники ИК-1, отмечали в СКР, “действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного”. “При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям”, – добавили в Следственном комитете.

Ранее в тот же день “Новая газета” опубликовала видеозапись избиения Макарова, совершенного 29 июня 2017 года в воспитательном классе колонии. Она осталась на видеорегистраторе одного из фсиновцев. На видео несколько человек прижимают лежащего Макарова к столу и одновременно бьют его кулаками и резиновыми дубинками. Затем с Макарова снимают трусы, ставят на колени и заставляют его извиниться перед Бровкиным. Заключенному угрожали “засунуть торпеду” в задний проход.

После истязаний Макаров не мог самостоятельно передвигаться и ходил под себя.

В избиении кроме Яблокова и Бровкина участвовали замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников, помощник начальника учреждения Дмитрий Борбот, начальник 4-го отряда Алексей Никитюк, начальник 5-го отряда Кирилл Игнашов, начальник 13-го отряда Василий Трубетской, оперативники Сергей Ефремов и Сипан Мамоян, сотрудники отдела безопасности Руслан Цветков, Василий Юдин, Александр Морозов, Сергей Аркадьевич и Дмитрий Евгеньевич (фамилии неизвестны), человек по имени Игорь из отдела безопасности, его брат, занимающий неизвестную должность, некий человек с отчеством Владимирович и оставшийся неизвестным хозяин видеорегистратора.

Макаров, осужденный по части 2 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), содержался в ИК-1 до декабря прошлого года. Там в это время отбывал наказание болотник Иван Непомнящих. Макаров вместе с Непомнящих и еще одним заключенным, Русланом Вахаповым, постоянно подвергались взысканиям. 21 апреля всех троих избили в ШИЗО, после чего в июне Макаров был избит второй раз.

В декабре 2017 года осужденного в очередной раз подвергли пыткам. 5 декабря Макарова положили на стол и стали избивать мокрой тряпкой, завязанной на конце в узел. Затем осужденного облили водой и стали бить электрошокером. После этого заключенного попытались окунуть головой в унитаз (один из способов перевода в касту “опущенных”), а когда он стал сопротивляться, ударили об унитаз головой.

Затем пытки прекратились, и Макарова посадили на 15 суток в ШИЗО, а также перевели в Единое помещение камерного типа из общего отряда на 8 месяцев – заключенного отправили срок в ЕПКТ в ярославскую ИК-8. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) тогда по ходатайству юристов фонда “Общественный вердикт” обязал Россию в течение 48 часов предоставить данные медицинского обследования Макарова, проведенного независимыми от ФСИН экспертами.

8 июля стало известно, что осужденный снова отправлен в ШИЗО – из-за этого ему не позволили встретиться с представляюшей интересы заключенного адвокатом “Общественного вердикта” Ириной Бирюковой.

ЕСПЧ уже дважды в порядке срочных мер требовал обеспечить беспрепятственный доступ к Макарову адвоката.