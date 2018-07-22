Воскресенье, 22 июля 2018

Директор Агентства национальной безопасности США, руководитель американского киберкомандования Пол Накасоне создал группу по противодействию России в киберпространстве. Как передает Bloomberg, он заявил об этом на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

“Я создал группу по России, маленькую группу, – сказал Накасоне. – Это соответствует тому, чем разведывательное сообщество действительно занималось в 2016-2017 годах”.

Накасоне признал, что у Москвы есть “большой потенциал” в кибервойне. По его словам, американские спецслужбы призваны на это реагировать. “И если мы призваны это делать, нет сомнений – мы это обеспечим”, – добавил директор АНБ.

Хакеры недружественных государств “воруют интеллектуальную собственность, персональные данные, информацию о сотрудниках, сеют раздор в нашем обществе и пытаются сорвать наши выборы”, отметил Накасоне.

По мнению директора АНБ, США не должны “стоять на обочине” в киберпространстве, а “обратить могущество нации против противников”. “У нас должен быть какой-то образ действий, как мы собираемся конкурировать с ними в таких местах, как киберпространство”, – пояснил глава спецслужбы.

18 июня The New York Times сообщила, что Пентагон расширил полномочия киберкомандования, позволив ему проводить превентивные кибератаки на компьютерные сети противников.

Изменения были приняты весной нынешнего года. Правительственным хакерам разрешили проявлять любую “невоенную” активность в иностранных сетях для предупреждения кибератак, изучения возможностей и слабых сторон противника. “Непрерывное воздействие доставляет нашим противникам тактические неудобства и повышает стратегические затраты, заставляя их выделять ресурсы на оборону и ограничивать атаки”, – говорится в новой стратегической концепции киберкомандования.

Другой документ Пентагона, изданный в мае прошлого года, позволяет использовать кибератаки для предотвращения запуска ядерных ракет.

Издание отмечало, что изменения в оборонной стратегии могут повлечь ухудшение отношений США с Россией, Китаем, КНДР, а также со всеми странами, обладающими ядерным оружием.