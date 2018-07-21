Суббота, 21 июля 2018

Россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, спонсировал российский миллиардер Константин Николаев. Как сообщает The Washington Post, показания об этом Бутина дала в апреле в комитете по разведке Сената.

Николаев – гендиректор крупнейшего в России частного оператора железнодорожных перевозок “Н-Транс”. Он занимает 93-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием в 1,1 миллиарда долларов. Между тем американский Forbes утверждает, что его состояние еще на 100 миллионов долларов больше – именно о таком размере состояния у финансирующего Бутину олигарха говорится в деле (по имени он в материалах не назван).

Николаев – крупнейший инвестор американской энергетической компании American Ethane. По данным The Guardian, долями в компании также владеют экс-глава администрации президента России Александр Волошин – актив для него приобрел Николаев, экс-депутат Госдумы Михаил Юрьев и бизнесмен Андрей Кунатбаев. В ноябре прошлого года во время визита Трампа в Китай на встрече президента с председателем КНР Си Цзиньпином был подписан долгосрочный контракт с American Ethane на поставку в Китай этана на 26 миллиардов долларов.

По сведениям источника, знакомого с показаниями россиянки в Сенате, Николаев финансировал возглавляемое Бутиной движение “Право на оружие”, выступающее за легализацию продажи в России пистолетов. Представитель олигарха подтвердил, что бизнесмен контактировал с Бутиной в 2012-14 годах, когда она только создавала свое движение. Он отказался отвечать, финансировал ли Николаев организацию. По словам представителя бизнесмена, последний раз Николаев общался с Бутиной в 2014-м.

В электронной переписке Бутиной, фигурирующей в деле, Николаев назван спонсором ее деятельности и “известным российским бизнесменом с глубокими связями с администрацией президента России”. Представитель предпринимателя заявил, что его контакты с российскими властями ограничиваются строго профессиональными нуждами.

Сын Николаева учится в США. В 2016 году он был волонтером президентской кампании Дональда Трампа.

В воскресенье Reuters сообщило, что Бутина и Торшин встречались в апреле 2015 года с высокопоставленными сотрудниками американского Минфина и Федеральной резервной системы – Натаном Шитсом, на тот момент замминистра финансов по международным делам, и Стэнли Фишером, тогда занимавшим пост зампреда ФРС. Известно, что на встрече с Фишером обсуждалось состояние российской экономики и роль Торшина, назначенного в начале 2015-го в ЦБ, на новом посту.

В субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с американским госсекретарем Майком Помпео потребовал освободить россиянку, подчеркнув “неприемлемость действий американских властей, арестовавших Бутину на основании сфабрикованных обвинений”.

В тот же день Совет по правам человека при президенте России призвал американскую Комиссию по гражданским правам вступиться за Бутину. В СПЧ назвали ее арест “очевидным нарушением прав человека и давлением на НПО”.

ФБР задержала 29-летнюю Бутину 15 июля в вашингтонской квартире, где она жила с политтехнологом Республиканской партии Полом Эриксоном. По версии обвинения, россиянка как минимум с 2015 года и по крайней мере по февраль 2017-го по заданию Торшина устанавливала отношения с американцами и внедрялась в организации, имеющие влияние на политику в США. Она занималась этим во время поездок в Штаты из России и позже, когда осталась там учиться.

Согласно обвинительному заключению, россиянка приехала в США в 2016 году по студенческой визе F-1 – Бутина училась в аспирантуре Американского университета в Вашшингтоне. И до, и после начала учебы она была специальной помощницей Торшина (до января 2015 года – члена Совета Федерации) и выполняла его задания. Бутина пыталась установить “частные, или как она называла их, “обходные” каналы коммуникации” с американскими чиновниками, говорится в документе. “Эти каналы коммуникации могли быть использованы Российской Федерацией с целью влияния на процесс принятия решений в США для продвижения интересов России”, – отмечается в документе. Как утверждает обвинение, Бутина и ее наниматель “планировали продвигать российские долгосрочные стратегические интересы в США – в частности, с помощью налаживания отношений с американскими политическими организациями, включая организацию по защите права на оружие”.

Как утверждает следствие, Бутина и Торшин, пожизненные члены американской Национальной стрелковой ассоциации (НСА), через эту организацию пытались внедриться в окружение Трампа. В 2016 году Эриксон пытался организовать встречу Бутина и Торшина с Трампом на съезде НСА. В одном из писем, изъятых ФБР, Бутина жаловалась, что ей приходится терпеть Эриксона.

Первоначально Бутину обвиняли в заговоре с целью нарушить закон об иностранных агентах – по этому обвинению ей грозило до пяти лет тюремного заключения. Однако впоследствии, как сообщил 17 июля сайт Politico, ее обвинили непосредственно в ведении деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. Теперь россиянке грозит до 15 лет лишения свободы.

18 июля судья федерального окружного суда Вашингтона Дебора Робинсон оставил Бутину под стражей до начала рассмотрения дела по существу, отказавшись выпустить ее под залог. Из материалов, которые представила в суд федеральная прокуратура Вашингтона, следует, что еще как минимум одному американцу Бутина предлагала интимную связь в обмен на место для себя в лоббистской организации, а также имела список контактов сотрудников ФСБ.

В деле фигурирует фотография, сделанная во время встречи Бутиной в ресторане с предполагаемым сотрудником российских спецслужб, работавшим в США под дипломатическим прикрытием. Встреча прошла за несколько недель до того, как в марте 2018 года этого человека выслали из США вместе с другими российскими дипломатами в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В феврале 2017-го Бутина входила в состав российской делегации, посетившей Национальный молитвенный завтрак с участием Трампа. Формированием делегации занимался Торшин.

11 июня 2014 года Бутина выступила на антиукраинском митинге в Москве.

В 2011 году Торшин публично поддержал инициативу ЛДПР о легализации продажи в России пистолетов, а в ноябре 2013-го выступал на съезде движения “Право на оружие”.

По данным испанской прокуратуры, опубликованным The Insider, Торшин входит в Таганскую ОПГ и участвовал в отмывании денег этой криминальной группировки в Испании.

В апреле 2018-го зампред ЦБ стал фигурантом нового санкционного списка американского Минфина наряду с другими российскими олигархами и высшими чиновниками.

18 ноября прошлого года The New York Times сообщила, что в мае 2016-го Торшин пытался организовать совместный ужин Владимира Путина и Трампа, который тогда боролся за право стать кандитатом в президенты США от Республиканской партии – электронное письмо об этом зампред ЦБ отправил зятю Трампа, одному из основных сотрудников его предвыборного штаба Джареду Кушнеру. О письме стало известно в ходе расследования связей команды Трампа с Россией, проводившегося в американском Сенате.