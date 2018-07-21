Суббота, 21 июля 2018

Осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова Хамзата Бахаева, отбывающего 11-летний срок в ИК-11 строгого режима в Кирово-Чепецке Кировской области, допросили на полиграфе, сообщает “Росбалт” со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, Бахаев сначала отказался проходить процедуру, однако затем, “побывав пару раз в ШИЗО, передумал”.

“Во время процедуры сначала задают вопросы о близких членах семьи, порой очень неудобные. Это нужно, чтобы определить, как полиграф отображает эмоции допрашиваемого. А потом уже переходят к основным вопросам: знает ли человек, где было спрятано оружие, из которого застрелили Немцова; знаком ли он с Русланом Геремеевым и Русланом Мухудиновым; считает ли он их заказчиками преступления и так далее”, – говорится в публикации.

СКР и ФСБ, которая ведет оперативное сопровождение по делу, интересует, куда исчез пистолет, из которого застрелили Немцова. Также от фигурантов хотят детальных показаний о том, какую роль в преступлении играл Мухудинов. Наконец, от осужденных пытаются получить свидетельства против замкома кадыровского батальона Внутренних войск “Север” Геремеева, у которого Мухудинов работал водителем.

На основного фигуранта дела – отставного офицера кадыровского батальона внутренних войск “Север” Заура Дадаева, отбываюшего 20-летний срок в ИК-3 строгого режима для бывших силовиков в Иркутске, – также оказывают давление, пытаясь склонить его к прохождению аналогичного допроса на полиграфе. Его постоянно отправляют в ШИЗО под надуманными предлогами. 13 июля в отношении заключенного сфабриковали очередной выговор, обвинив его в том, что 10-го числа он якобы в одиночку передвигался по территории колонии из мечети в баню, хотя, как утверждает источник “Росбалта”, в этом время с Дадаевым были выводной отряда и еще один зэк.

Как утверждается, около недели назад в ИК-3 приехала “комиссия из Москвы”, члены которой попытались изъять у Дадаева некие документы и личные записи. После того как осужденный отказался их отдать, предложив членам комиссии переписать необходимые материалы, Дадева отправили в штрафной изолятор.

20 июня “Росбалт” уже сообщал, что осужденных по делу об убийстве Немцова подвергают прессингу в колониях, добиваясь от них дачи новых показаний на полиграфе. В публикации упоминалось о проблемах, возникших у Дадаева, Анзора Губашева, получившего 19 лет и содержащегося в ИК-9 строгого режима в Петрозаводске, – его перевели в отряд строгих условий отбывания наказания, – а также у его брата Шадида Губашева, отбывающего 16-летний срок в ИК-8 строгого режима в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, – его тоже систематически отправляли в ШИЗО.

Пятый фигурант – Темирлан Эскерханов – в публикации “Росбалта” не упоминался: он оставался в московском СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор по делу об оскорблении следователя. 22 июня Мосгорсуд подтвердил приговор Эскерханова к дополнительному месяцу колонии по этому делу. По делу об убийстве Немцова он получил 14 лет строгого режима.

8 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ на 27-й сессии в Берлине приняла поправку в резолюцию о ситуации в России с призывом к Москве провести новое “полное и тщательное” расследование убийства Немцова, в том числе в отношении организаторов и заказчиков преступления.