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СМИl: Полиция показывает свидетелям по делу Скрипалей фото подозреваемого

Воскресенье, 22 июля 2018

Следователи контртеррористического подразделения британской полиции на допросах по делу об отравлениях “Новичком” несколько раз показывали свидетелям фото возможного подозреваемого в причастности к покушению на экс-поковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также спрашивали о некоей женщине, сообщила The Sunday Express.

Как рассказал один из свидетелей, 28-летний Джон Харрис, который останавливался в хостеле John Baker House в Солсбери вместе с Дон Стёрджесс, скончавшейся в больнице после отравления российским ядом “Новичок”, ему показали фотографию некоего мужчины и спросили, видел ли он его в городе. Харрис не узнал человека на фотографии. Кроме того, полицейские упомянули некую женщину, с которой тоже хотели бы “поговорить”, но ее фотографии у них не было.

20 июля The Daily Mail сообщила, что в причастности к покушению на Скрипаля и его дочь Юлию подозреваются четыре человека, в том числе женщина – полиция опознала их с помощью технологии распознавания лиц по записям с камер видеонаблюдения в аэропорту. Как утверждалось, эти люди не были известны МИ-6. Они покинули Британию на следующий день после отравления Скрипалей.

Днем ранее CNN передал, что опознаны двое участников покушения. Как утверждалось, они покинули Британию сразу после покушения на коммерческом авиарейсе, а британская военно-морская база на Кипре в это же время перехватила закодированное сообщение в Россию от подозреваемых.

Тогда же об опознании подозреваемых по записям с камер в аэропорту (их количество не уточнялось) сообщил британский телеканал ITV.

В тот же день британский министр внутренней безопасности Бен Уоллес назвал сообщения СМИ об опознании подозреваемых в покушении на Скрипалей “необоснованной информацией и дикими спекуляциями”.

16 июля The New York Times передала, что британские правоохранители подозревают в причастности к отравлению Скрипалей ГРУ. Ранее сообщалось, что российская военная разведка следила за Скрипалями как минимум с 2013 года, когда киберспециалисты ГРУ взломали электронную почту Юлии Скрипали. При этом, по сведениям NYT, следствие не исключает, что за покушением может стоять и некая другая российская спецслужба.

3 июля The Sun сообщила, что британские власти подозревают в причастности к покушению на Скрипалей двух человек. Как утверждалось, они покинули Британию в течение суток после отравления бывшего разведчика и теперь находятся в России “под защитой Владимира Путина”.

21 апреля The Telegraph также сообщила, что подозреваемые в преступлении находятся в России. Их число не уточнялось. Сообщалось, что полиция установила фигурантов дела путем анализа списка людей, прилетевших в Британию и затем покинувших страну. На другой день The Mirror передала, что главный подозреваемый в покушении на Скрипаля – 54-летний бывший агент ФСБ под кодовым именем Гордон, а всего в операции по ликвидации бывшего разведчика было задействовано шесть человек. Как утверждалось, на Гордона британским правоохранителям указал перебежчик Борис Карпичков (имя также вымышлено), бывший майор КГБ в Латвии, сбежавший в 1998 году и получивший британское подданство.