Воскресенье, 22 июля 2018

Следователи контртеррористического подразделения британской полиции на допросах по делу об отравлениях “Новичком” несколько раз показывали свидетелям фото возможного подозреваемого в причастности к покушению на экс-поковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также спрашивали о некоей женщине, сообщила The Sunday Express.

Как рассказал один из свидетелей, 28-летний Джон Харрис, который останавливался в хостеле John Baker House в Солсбери вместе с Дон Стёрджесс, скончавшейся в больнице после отравления российским ядом “Новичок”, ему показали фотографию некоего мужчины и спросили, видел ли он его в городе. Харрис не узнал человека на фотографии. Кроме того, полицейские упомянули некую женщину, с которой тоже хотели бы “поговорить”, но ее фотографии у них не было.

20 июля The Daily Mail сообщила, что в причастности к покушению на Скрипаля и его дочь Юлию подозреваются четыре человека, в том числе женщина – полиция опознала их с помощью технологии распознавания лиц по записям с камер видеонаблюдения в аэропорту. Как утверждалось, эти люди не были известны МИ-6. Они покинули Британию на следующий день после отравления Скрипалей.

Днем ранее CNN передал, что опознаны двое участников покушения. Как утверждалось, они покинули Британию сразу после покушения на коммерческом авиарейсе, а британская военно-морская база на Кипре в это же время перехватила закодированное сообщение в Россию от подозреваемых.

Тогда же об опознании подозреваемых по записям с камер в аэропорту (их количество не уточнялось) сообщил британский телеканал ITV.

В тот же день британский министр внутренней безопасности Бен Уоллес назвал сообщения СМИ об опознании подозреваемых в покушении на Скрипалей “необоснованной информацией и дикими спекуляциями”.

16 июля The New York Times передала, что британские правоохранители подозревают в причастности к отравлению Скрипалей ГРУ. Ранее сообщалось, что российская военная разведка следила за Скрипалями как минимум с 2013 года, когда киберспециалисты ГРУ взломали электронную почту Юлии Скрипали. При этом, по сведениям NYT, следствие не исключает, что за покушением может стоять и некая другая российская спецслужба.

3 июля The Sun сообщила, что британские власти подозревают в причастности к покушению на Скрипалей двух человек. Как утверждалось, они покинули Британию в течение суток после отравления бывшего разведчика и теперь находятся в России “под защитой Владимира Путина”.

21 апреля The Telegraph также сообщила, что подозреваемые в преступлении находятся в России. Их число не уточнялось. Сообщалось, что полиция установила фигурантов дела путем анализа списка людей, прилетевших в Британию и затем покинувших страну. На другой день The Mirror передала, что главный подозреваемый в покушении на Скрипаля – 54-летний бывший агент ФСБ под кодовым именем Гордон, а всего в операции по ликвидации бывшего разведчика было задействовано шесть человек. Как утверждалось, на Гордона британским правоохранителям указал перебежчик Борис Карпичков (имя также вымышлено), бывший майор КГБ в Латвии, сбежавший в 1998 году и получивший британское подданство.