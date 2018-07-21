Суббота, 21 июля 2018

В аэропорту Кабула не менее 16 человек погибли, еще 60 получили ранения в результате самоподрыва террориста-смертника, сообщает TOLONews со ссылкой на афганское министерство внутренних дел. Незадолго до взрыва аэропорт покинул вице-президент Афганистана Абдул-Рашид Дустум, вернушийся в страну из Турции.

Среди жертв взрыва – ребенок, сообщает АFP. Погибло также много полицейских.

Пока ни одна радикальная организация не взяла на себя ответственность за теракт.

В аэропорту Дустума встречали высокопоставленные чиновники, афганские политические лидеры и сторонники. Взрыв прогремел в тот момент, когда они выходили из аэропорта. Вице-президент, лидер узбекского этнического меньшинства уехал в Турцию из Афганистана в мае прошлого года, после того как семерых его телохранителей обвинили в причастности к похищению и пыткам политического противника Дустума – экс-губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи. Дустум проходил по делу свидетелем. Он утверждал, что уехал в Турцию на лечение.

Сам вице-президент не пострадал. Он в сопровождении кортежа уехал из аэропорта на бронированном автомобиле.

На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб последние несколько недель проходят протесты с требованием освободить арестованного в нынешнем месяце сторонника Дустума, начальника полиции одного из уездов провинции Низамуддина Кайсари, публично критиковавшего афганского президента Ашрафа Гани. Демонстранты также требовали позволить Дустуму вернуться на родину.