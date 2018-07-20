Пятница, 20 июля 2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал несколько законов, ратифицирующих соглашение между Киевом и Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве в расследовании уничтожения малайзийского Boeing над Восточной Украиной. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Министр юстиции Украины Павел Петренко и нидерландский министр безопасности и юстиции Стеф Блок подписали договор в Нидерландах 7 июля прошого года. 12 июля 2018 года пакет законов о его ратификации одобрила Верховная Рада.

Договор обеспечивает сотрудничество правоохранительных органов двух стран в расследовании катастрофы, описывает порядок проведения процессуальных действий для дальнейшего осуждения причастных к сбитию самолета в Нидерландах. В частности, договор конкретизирует особенности передачи голландским компетентным органам возбужденного на Украине уголовного дела, выполнения украинскими властями запросов правоохранителей Нидерландов, порядок дистанционного участия в нидерландском суде по видеосвязи обвиняемого, свидетеля и эксперта.

25 мая Нидерланды и Австралия официально возложили на Россию ответственность за атаку на малайзийский лайнер. В совместном заявлении правительства двух стран призвали Москву “к диалогу для поиска решения, которое соответствовало бы тем огромным страданиям и материальному ущербу, которые причинила атака на самолет”.

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Днем ранее международная Совместная следственная группа обвинила в обстреле лайнера 53-ю зенитно-ракетную бригаду Вооруженных сил России. “Все машины колонны, доставлявшей ракету, принадлежали российским Вооруженным силам”, – отметил начальник криминальной полиции Нидерландов Вилберт Пауиссен.