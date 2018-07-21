Суббота, 21 июля 2018

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) “Роскосмоса” Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко. Накануне ФСБ провела в офисе Пайсона обыск по делу о госизмене.

“Сейчас Дмитрий Пайсон в отпуске до начала августа. После выхода из отпуска он покидает свою должность. Соответствующая договоренность уже достигнута между ним и руководством госкорпорации”, – сказал Устименко. В связи с чем функционер покидает пост и связано ли это с уголовным делом, Устименко не уточнил.

Сам Пайсон отказался комментировать информацию о своем увольнении.

В пятницу ФСБ пришла с обыском по недавно открытому делу по статье 275 УК (госизмена; от 12 до 20 лет колонии) в две структуры “Роскосмоса” – офис Пайсона в Москве и Центральный НИИ машиностроения. Как сообщал “Коммерсант”, ФСБ проверяет около 10 работников отрасли в связи с намеренной передачей западным спецслужбам совершенно секретных сведений о российских гиперзвуковых разработках. Источник газеты утверждал, что утечка сведений произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Пайсон “поддерживал тесный контакт”.

Происходящее собеседник газеты назвал “беспрецедентным”. “Полетят многие головы, и одними увольнениями дело точно не завершится”, – заметил он.

Как передал Интерфакс со ссылкой на источник в отрасли, обвинений Пайсону в итоге не предъявили. Собеседник агенства сказал, что функционеру “возможно, будет определен статус ценного свидетеля”, добавив, что покидать страну Пайсон не собирается. Источник в ОРКК пояснил, что у Пайсона не было допуска к сведениям о гиперзвуковых разработках и он не участвовал в соответствующих совещаниях.

Пайсон, ранее работавший в ЦНИИмаше и фонде “Сколково”, пришел в ОРКК несколько лет назад по приглашению тогдашнего ее директора Игоря Комарова. Однако после того, как в мае нынешнего года “Роскосмос” возглавил Рогозин, ситуация изменилась. Пайсона уведомили о скором увольнении, сославшись на то, что исследовательско-аналитический центр ОРКК будет упразднен.

Источник “Коммерсанта” в “Роскосмосе” заявил, что после обысков процесс увольнения Пайсона “резко ускорится”.