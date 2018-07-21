Суббота, 21 июля 2018

Израильский танк обстрелял военный пост ХАМАСа на севере сектора Газы в ответ на попытку палестинцев прорваться через израильскую границу, сообщается в твиттере израильской армии.

Группа арабов, спровоцировавших обстрел, прорвалась на территорию Израиля, а затем вернулась обратно в сектор Газы.

Инцидент стал первым вооруженным столкновением, после того как Израиль и ХАМАС при участии международных посредников, в том числе Египта, договорились возобновить перемирие с полуночи.

Как сообщает Newsru.co.il, накануне израильские ВВС атаковали около 60 объектов боевиков в секторе Газы. Были уничтожены пять штабов “Бригад Изаддина аль-касама” – боевого крыла ХАМАСа. На юге сектора ударам подверглись не менее 25 объектов: один из штабов “Бригад Изаддина аль-касама”, командные и контрольно-пропускные пункты, база беспилотников, база ПВО ХАМАСа, завод по производству компонентов для обустройства подземных тоннелей. На севере целями авиаударов стали 15 объектов боевиков, в том числе принадлежащих группировке ХАМАСа “Бригада Зайтун”: штаб-квартира боевиков, склады оружия и боеприпасов, тренировочные площадки, наблюдательные пункты, офисные помещения и другие объекты.

В министерстве здравоохранения Газы заявили о гибели четверых жителей сектора под израильскими авиаударами. Представители боевого крыла ХАМАСа сообщили, что трое погибших – боевики организации. Еще 120 жителей получили ранения.

В пятницу на границе сектора с Израилем прошел очередной “марш возвращения”, в ходе которого тысячи палестинцев попытались прорваться через границу с Израилем. На южном участике границы участники беспорядков обстреляли израильских солдат и кинули в них несколько взрывных устройств. Один солдат ЦАХАЛа погиб.

В ответ израильские танки и ВВС нанесли удары по позициям боевиков на границе с Израилем.

Около 20:30 ХАМАС выпустил по израильской территории три ракеты, две из них перехватила система ПВО “Железный купол”.