Пятница, 20 июля 2018

Это означает вотум недоверия, высказанный президентом Путиным всей либеральной элите, правительству во главе с Медведевым и всем тем, кто создавал пенсионную реформу… Я считаю, что надо отправить в отставку Медведева, правительство… Ничего страшного в этом нет, это никакой не кризис. Наоборот, это вызовет огромное доверие к президенту как к центру власти, как к человеку, который в очередной раз, как говорится, решает кризис и приходит на помощь народу… Козыри в его руках, можно расправиться со всем либеральным истеблишментом. Не надо их расстреливать – их надо просто выкинуть из власти вон и заменить…

Максим Шевченко, журналист и общественный деятель

Речь шла о Сперанском, известие о внезапной ссылке и мнимой измене которого только что дошло до Москвы.

- Теперь судят и обвиняют его (Сперанского) все те, которые месяц тому назад восхищались им, – говорил князь Андрей, – и те, которые не в состоянии были понимать его целей. Судить человека в немилости очень легко и взваливать на него все ошибки другого; а я скажу, что ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствованье, то все хорошее сделано им – им одним… Ежели бы была измена и были бы доказательства его тайных сношений с Наполеоном, то их всенародно объявили бы – с горячностью и поспешностью говорил он. – Я лично не люблю и не любил Сперанского, но я люблю справедливость.

Лев Толстой. “Война и мир”