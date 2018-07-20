Пятница, 20 июля 2018

Служба безопасности Украины объявила о задержании в Харькове диверсанта ДНР, который планировал обстрелять из гранатомета поезд с грузами для украинской армии. Сообщение об этом помещено на сайте спецслужбы.

По версии СБУ, задержанный – переселенец из Донецка – был завербован “МГБ ДНР” и должен был с помощью реактивного противотанкового гранатомета взорвать грузовой состав, который перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд украинской армии в зоне Операции объединенных сил (новое название силовой операции в Донбассе). “Все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через популярный мобильный мессенджер”, – отмечают в спецслужбе. Имя задержанного не уточняется.

Сотрудники СБУ вместе со спецназовцами отряда “Альфа” задержали злоумышленника у местной железнодорожной станции “Основа” в тот момент, когда он попытался выстрелить в поезд. У него изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.

Против задержанного возбуждено дело по статье 113 УК Украины (диверсия), предусматривающей от 10 до 15 лет колонии. СБУ будет просить суд отправить его под стражу.