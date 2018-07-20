Пятница, 20 июля 2018

В базе данных дел на сайте московских судов больше не будут отображаться фамилии фигурантов дел по статьям 275 (госизмена) и 276 (шпионаж) УК, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

“Так теперь предусмотрено программой”, – пояснил собеседник агентства, добавив, что это связано с маркировкой “шпионских” дел грифом “совершенно секретно”.

В карточках ходатайств об избрании и продлении мер пресечения фигурантам дел о госизмене и шпионаже, рассматриваемых Лефортовским райсудом (он располагается в одном районе со следственным управлением центрального аппарата ФСБ), фамилии подозреваемых и обвиняемых уже не показываются.

В последние несколько месяцев ФСБ возбудила сразу несколько новых дел о шпионаже и госизмене: в июне в шпионаже обвинили члена правления “Интер РАО”, гражданку России и Румынии Карину Цуркан, в четверг члены московской ОНК обнаружили в столичном СИЗО-2 “Лефортово” калиниградского политолога, эксперта по странам Балтии Антонину Зимину, обвиненную в госизмене, а накануне обыск по делу о госизмене, открытому в связи с возможной передачей на Запад российских гиперзвуковых технологий, прошел в двух структурах “Роскосмоса” – московском офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона и Центральном НИИ машиностроения.